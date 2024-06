Jena. Energiewende vor Ort (5): Zentral und klimaneutral erzeugte Fernwärme gilt als Schlüssel zur Wärmewende in Städten. Stadtwerke arbeiten am Netzausbau. Preise könnten fallen.

Schon jetzt heizen 56 Prozent der Jenaer Haushalte mit Fernwärme von den Stadtwerken – und künftig können es noch deutlich mehr werden. „Wir beobachten derzeit eine steigende Nachfrage nach Fernwärmeanschlüssen“, sagt Helge Gerullis, Leiter Geschäftskundenvertrieb bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. „Darunter sind viele private Hauseigentümer, aber auch größere Vermieter aus der Wohnungswirtschaft, die noch mit Gasthermen heizen, die kurz nach der Wende eingebaut wurden und nun das Ende ihrer Lebensdauer erreichen.“

Verpflichtung zum klimafreundlichen Heizen

Gestiegene Gas- und Ölpreise, jährlich ansteigende Kohlendioxid-Kosten für fossile Brennstoffe, aber auch die Verpflichtung zum klimafreundlichen Heizen aus dem Gebäude-Energie-Gesetz lassen die Fernwärmeversorgung für Hausbesitzer zunehmend attraktiver werden, beobachtet Gerullis. Hinzu kämen die ganz praktischen Vorteile, die schon immer für das Heizen mit Fernwärme gesprochen hätten: „Die Versorgung ist zuverlässig und sicher, die Kunden müssen kaum eigene Technik im Keller betreiben, die Kosten sind planbar und langfristig stabil und um die Beschaffung oder Lagerung von Brennstoffen muss man sich auch nicht selbst kümmern.“

Kein Hexenwerk Auf der Suche nach schnellen und effizienten Methoden, den Klimawandel und seine Folgen aufzuhalten: Unsere Redaktion beleuchtet in einer kleinen Serie gemeinsam mit den Stadtwerken, dass die Energiewende vor Ort kein Hexenwerk ist.

Aktuell erschließen die Stadtwerke den Bereich zwischen Justizzentrum und Westbahnhof

Wie schnell die Stadtwerke die steigende Nachfrage bedienen können, hängt von vielen Faktoren ab. Liegt das Gebäude in einem Stadtteil, der bereits mit Fernwärme erschlossen ist, kann es mit der Versorgung sehr schnell gehen, betont Gerullis. „In vielen Straßen, insbesondere in der Innenstadt, liegen bereits Leitungen von uns. Hier ist eine kurzfristige Umsetzung möglich.“ Aktuell erschließen die Stadtwerke den Bereich zwischen Justizzentrum und Westbahnhof für die Fernwärmeversorgung, hier können Interessenten ebenfalls kurzfristig zum Zuge kommen.

Helge Gerullis ist Leiter des Geschäftskundenvertriebs bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck. © Stadtwerke

Liegt das Gebäude außerhalb des Versorgungsgebietes, ist unter Umständen mehr Geduld gefragt. So kommen im nächsten Erweiterungsschritt beispielsweise das Gebiet um den Magdelstieg und die Otto-Schott-Straße in den Blick, später auch das Gebiet um die Lutherstraße. „Hauseigentümer in diesen und anderen Gebieten können sich an uns wenden und sich als Interessenten registrieren lassen. Das hilft uns bei unseren Planungen“, sagt Gerullis. Ein entsprechendes Interessentenformular findet sich auf der Internetseite der Stadtwerke.

Aktuell beruhigen sich die Energiemärkte

Ist ein Fernwärmeanschluss möglich, kommen auf die Kunden zunächst Kosten für die Errichtung des Hausanschlusses zu. Dafür erhalten sie von den Stadtwerken ein konkretes Angebot. Die laufenden Kosten für die Fernwärmeversorgung werden maßgeblich bestimmt von der Anschlussleistung, die abhängig ist von der Anlagen- und Gebäudegröße, und vom Verbrauch. Die Preiskomponenten bilden sich aus einer Preisformel, die neben allgemeinen Marktindizes vorrangig vom Beschaffungspreis für Erdgas und vom CO₂-Preis bestimmt wird.

„Unseren Arbeitspreis konnten wir zuletzt zum Jahreswechsel um 40 Prozent senken. Leider wurde dieser Preisschritt vom Wegfall der Energiepreisbremsen der Bundesregierung und vom steigenden Mehrwertsteuersatz überlagert“, sagt Gerullis. „Durch unsere langfristige Einkaufsstrategie laufen unsere jährlich anpassbaren Fernwärmepreise der Marktentwicklung mitunter hinterher. Aber das wirkt sich häufig zugunsten der Kunden aus, die dann länger von stabilen Preisen profitieren können.“ Aktuell beruhigten sich die Energiemärkte nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges wieder. „Wenn diese Entwicklung anhält, werden wir in Jena weiter fallende Wärmepreise sehen.“

Kommunale Wärmeplanung bietet zusätzliche Impulse

Zusätzliche Impulse für einen Ausbau der Fernwärme in Jena erwartet Gerullis von der kommunalen Wärmeplanung. Hierfür arbeiten die Stadtwerke aktuell eng mit dem Hamburg-Institut zusammen, das von der Stadt Jena mit der Erstellung dieser Wärmeplanung beauftragt wurde. Erste Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen. Im Rahmen der Wärmeplanung wird für alle Wohnquartiere der Stadt der aktuelle und künftige Wärmebedarf ermittelt und die jeweils am besten geeignete klimaneutrale Heizungsform empfohlen.

Der Anschluss möglichst vieler Gebäude an ein Fern- oder Nahwärmenetz gilt als Schlüssel für eine erfolgreiche Wärmewende in Städten. Durch die Bereitstellung von grüner Wärme an einem zentralen oder mehreren dezentralen Erzeugungsstandorten können Investitionen gebündelt, knappe Personal- und Materialressourcen effizient genutzt und möglichst viele Haushalte schnell auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung umgestellt werden. In ihrer Wärmenetzstrategie 2040 haben die Stadtwerke einen klaren Fahrplan entwickelt, wie die derzeit noch zu 98 Prozent aus fossilem Erdgas erzeugte Fernwärme bis 2040 ohne CO₂-Ausstoß bereitgestellt werden kann.

