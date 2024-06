Jena. Technologiekonzern wird 100 Exemplare seines neuesten Systems zur Verkehrsüberwachung ausliefern.

Die Jenoptik hat einen Auftrag von der Abteilung für Verkehr und Transport des Innenministeriums von Kuwait erhalten. Gemeinsam mit ihrem lokalen Partner First Joint Group wird der Technologiekonzern aus Jena das Land mit mehr als 100 Systemen ausstatten, um die Verkehrssicherheit an Straßenkreuzungen zu erhöhen, wie Jenoptik mitteilte.

Die Systeme dienen dazu, Rotlichtverstöße, Geschwindigkeitsüberschreitungen und andere Verstöße von Autofahrern zu erfassen, zum Beispiel falsches, illegales Abbiegen. Die Systeme werden im Traffipole-Gehäuse von Jenoptik integriert. Das Unternehmen hat die Gehäuse-Konstruktion speziell für heiße Klimazonen entwickelt. Ein natürliches Luftkühlsystem sorge dafür, dass alle Komponenten auch bei hohen Temperaturen einwandfrei funktionieren, und mache eine elektrisch betriebene Klimaanlage überflüssig. Zudem werden alle Anlagen mit einem externen Blitz und einer Alarmanlage ausgestattet, die im Falle von Manipulationen oder Vandalismus automatisch die Behörden alarmiert.

Kuweit will Verkehrssicherheit weiter erhöhen

„Kuwait ist seit langem bestrebt, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und auf die ‚Vision Zero‘ hinzuwirken“, sagt Tobias Deubel, Leiter der Jenoptik-Division „Smart Mobility Solutions“. „Kuwait ist nun eines der ersten Länder, das mit unseren neuesten Systemen die Unfälle an Straßenkreuzungen nachhaltig reduzieren will.“

Verkehrssicherheitstechnik von Jenoptik ist im Nahen Osten bereits seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Auch in Kuwait ist das Unternehmen seit den 1990er-Jahren an zahlreichen Verkehrssicherheitsprojekten beteiligt. „Dank der installierten Systeme konnten wir in den letzten Jahrzehnten einen Rückgang von Unfällen und Verkehrstoten in Kuwait verzeichnen“, sagt Humoud Al Rhoudhan, General Manager der First Joint Group.

Auftragswert im mittleren einstelligen Millionen-Bereich

Der Auftragswert liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und umfasst Standortuntersuchungen, Installation, Hardware und technische Schulungen. Die Auslieferungen sind für das 3. Quartal 2024 geplant.

