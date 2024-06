Jena. RCDS lädt zur Diskussion ein. Benefizkonzert für den Martinsschmaus in Jena.

Gesundheitspolitischer Dialog mit Sepp Müller (CDU) in Jena

Sepp Müller (CDU), der seit 2017 als direkt gewählter Bundestagsabgeordneter Sachsen-Anhalts im Bundestag vertreten ist, wird am Donnerstag, 20. Juni, ab 20 Uhr in Jena im „Anders-Café“ am Johannisplatz 1 zu Gast sein. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit Schwerpunkt Gesundheit wird er auf Einladung des Rings Christlich-Demokratischer Studenten wichtige Einblicke in die bundespolitischen Herausforderungen des Gesundheitssystems präsentieren.

Bei seiner Veranstaltung in Jena beabsichtigt Müller als Experte auf dem Gebiet der Gesundheitspolitik, auf die Fragen und Anliegen der Teilnehmenden einzugehen. Ein besonderer Fokus seiner Ausführungen liege auf den aktuellen Herausforderungen im Medizinstudium, passend zur gleichzeitig stattfindenden bundesweiten Aktionswoche zum Fairen Praktischen Jahr der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, besonders auch Medizinstudierende, sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen und sich über Themen rund um das Gesundheitswesen zu informieren. Anmeldungen für den Abend können per E-Mail an info@rcds-thueringen.de gesendet werden.

Werkschau und Dialog: Erinnerungskultur aus vielen Perspektiven

Im Rahmen einer Kurzzeit-Residenz in der Galerie Jena beschäftigten sich Dan Thy Nguyen und Nina Reiprich vom Studio Marshmallow in Hamburg mit dem Spannungsfeld zwischen lokaler und multiperspektivischer Erinnerungspraxis. Sie fragten nach den Kontinuitäten von Grausamkeiten von der Zeit des Nationalsozialismus über die Transformationszeit bis heute, aber auch die Formen des Widerstands. Daraus entstand eine Werkschau der Reflexion und der Materialsammlung – ein prozessualer Zwischenstand.

Am Samstag, 22. Juni, ab 14 Uhr sind Interessierte eingeladen, im Stadt-Lab Teil des Prozesses zu werden. Dazu werden mit dem Musiker Sonne Ra und José Paca, Vorsitzenden des Ausländerbeirats der Stadt Erfurt, zwei Experten für ein „Thüringen der Vielen“ ihre Perspektiven zu zeigen. Bei Kaffee und Kuchen sind die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, in einem Open Space ihre Sichtweisen zu präsentieren. Am Sonntag, 23. Juni, ab 14 Uhr findet die Ausstellung über verschiedene Perspektiven auf Erinnerungskultur, deutsche Geschichte und den Jenaer Forst in der Galerie Jena im Kulturbahnhof statt. Der Rundgang ist multimedial gestaltet.

Der Colorado Children´s Chorale singt gemeinsam mit der Singschule Jena am Sonntag. © Colorado Children´s Choral | Amanda Tipton

Weitere Nachrichten aus Jena:

Benefizkonzert für den Martinsschmaus in Jena

Gleich zwei amerikanische Ensemble werden Jena und die Stadtkirche St. Michael musikalisch bereichern. Am Donnerstag, 20. Juni, ab 19 Uhr spielt das Three-Rivers Jugendorchester Pittsburg ein Benefizkonzert zugunsten des Jenaer Martinsschmauses mit Werken der Romantik von Smetana, Dvorak und anderen. Der Eintritt ist frei, die Spenden werden am Ausgang gesammelt.

Ebenfalls für freien Eintritt singt der Colorado Children‘s Chorale gemeinsam mit der Singschule Jena am Sonntag, 23. Juni, ab 16 Uhr ein Workshop-Konzert zum Mitmachen für alle interessierten Kinder und Erwachsene, die herzlich eingeladen sind. Am Ausgang werden Spenden für die Singschule Jena gesammelt.

Mit „Pulk“ entführt das Künstlerduo Klub Girko die Besucherinnen und Besucher in eine Welt, in der ein einfacher Würfel mitten im Jenaer Freien die Bühne für eine einzigartige Zirkusshow bildet. © ZirkusTheaterFestival | Klub Girko

Zirkus MoMoLo präsentiert interaktives Gastspiel

Am Samstag, 22. Juni, öffnet der Circus MoMoLo seine Pforten für ein besonderes Gastspiel. Mit „Pulk“ entführt das Künstlerduo Klub Girko die Besucherinnen und Besucher in eine Welt, in der ein einfacher Würfel mitten im Jenaer Freien die Bühne für eine Zirkusshow bildet. Ab 16 Uhr und ab 19 Uhr lädt Klub Girko auf dem Quartierplatz nahe des MoMoLo Zirkuszelts am Burgauer Weg 9 zu diesem interaktiven Erlebnis ein.

In ihrer neuesten Kreation trifft artistische Präzision auf spontane Publikumsinteraktion. Bambusstangen balancieren, stürzen und werden gefangen – die Aktionen des Publikums beeinflussen das Geschehen und machen jede Aufführung zu einem Unikat. Die Verbindung aus zeitgenössischem Zirkus, Sounddesign und bildender Kunst verspreche eine Performance, die alle Sinne anspricht und die Zuschauer aktiv einbezieht, so die Veranstalter.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Duo Josef Stiller und Moritz Grenz erforscht seit 2017 die Wechselwirkung zwischen Performenden und Publikum im urbanen Raum. Nach dem 60-minütigen Spektakel sind die Gäste eingeladen, in einer Kreativwerkstatt eigene Fähigkeiten zu erproben und Teil des künstlerischen Schaffensprozesses zu werden.

red