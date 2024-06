Jena. In der Zeit von 14 bis 22 Uhr bespielen Künstlerinnen und Künstler am Freitag mehr als 20 Orte mit Musik von Pop, Techno, Klassik, Jazz bis Hip-Hop.

Musikliebhaber aufgepasst: Die Innenstadt von Jena wird wieder zum Herzen der Fête de la Musique! Am Freitag, 21. Juni, von 14 bis 22 Uhr lädt die Stadt zum gemeinsamen Feiern und Zuhören ein, wenn sich die Straßen in eine lebendige Bühne voller Musik verwandeln.

Initiative Innenstadt setzt beliebte Reihe in Jena fort

Dieses Jahr ist es die Initiative Innenstadt, die die Lizenz für die beliebte Veranstaltung übernommen hat und damit an die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Verein PhonTon vom vergangenen Jahr anknüpft. „Wir freuen uns sehr, diese Tradition fortsetzen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative Innenstadt. An 20 verschiedenen Spots in der City erwarten die Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 14 bis 20 Uhr eine bunte Mischung aus Melodien und Rhythmen. Organisierte Orte durch die Initiative Innenstadt wie Holzmarkt und Köz, Orange Jungle sowie Holz & Hygge bieten neben bekannten auch neue musikalische Gesichter im Line-up.

Jenas Citymanagerin Katja Jarmer mit einem Plakat der Fetê de la Musique am Löwenbrunnen. © Michaela Jahn-Neubert

Zusätzlich laden eigenständig organisierte Spots, darunter das StadtLab, das Faulloch, die Treppen am Johannisplatz und die Kulturberatung Jena, zu musikalischen Entdeckungen ein. Mit insgesamt 50 Acts, die sich über die Stadt verteilen, sowie weiteren Locations wie dem Kulturschlachthof, dem Zapata und dem Jugendzentrum Hugo in Winzerla ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: von Pop und Techno über Klassik und Jazz bis Hip-Hop. Weitere Veranstaltungsorte sowie das Programm sind online auf der Seite der Initiative Innenstadt aufgeführt.

Stadtwerke Jena sind erstmals mit dabei

Erstmals beteiligen sich auch die Stadtwerke Jena an dem Fest. Am Kundencenter in der Saalstraße 8a wird es von 14 bis etwa 20 Uhr ein musikalisches Programm geben. Mit dabei sind unter anderem der Liedermacher Erik Stenzel und der Jenaer Kneipenchor. Die Stadtwerke präsentieren sich auf ihrer Bühne als Teil der Initiative „Weltoffenes Thüringen“, die sich für Vielfalt, Toleranz und ein respektvolles Miteinander aller Menschen einsetzt.

Die Initiative bespielt zudem eine Bühne auf dem Stadtplatz in Lobeda-West (Beginn 16 Uhr) und an der Ratszeise auf dem Markt (Beginn 15 Uhr). Höhepunkt ist um 18 Uhr auf dem Markt ein Flashmob zum Song „Nie wieder ist jetzt“, zu dem alle Jenaerinnen und Jenaer eingeladen sind, die sich mit Musik und Tanz und viel Spaß gegen Ausgrenzung, Hass und Hetze positionieren wollen.

Kostenfreier Fotoautomat vor dem Stadtlab Jena

Ein besonderer Höhepunkt der Fête de la Musique 2024 ist der kostenfreie Fotoautomat, den die Initiative Innenstadt am StadtLab bereitstellt – perfekt, um die Freude und das Miteinander in bleibenden Erinnerungen festzuhalten. Der Eintritt zum Fest ist frei, und alle Künstlerinnen und Künstler teilen ihre Leidenschaft zur Musik ohne Gage mit dem Publikum. Die Jenaer Innenstadt lädt Jung und Alt dazu ein, gemeinsam zu feiern und der Vielfalt der Musik zu lauschen.

Was 1982 mit der Idee des damaligen französischen Kulturministers Jack Lang, ein paar Stromanschlüssen und viel musikalischem Idealismus in Paris begann, hat sich zu einem globalen Ereignis entwickelt. Jährlich am 21. Juni feiert die Welt die Fête de la Musique – das Fest der Musik. Inzwischen verbindet dieser besondere musikalische Festtag als European und Worldwide Music Day die Menschen in mehr als 120 Ländern mit 1000 Städten weltweit. In Deutschland sind 50 Städte und Gemeinden dabei.

red