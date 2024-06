Jena. Die Polizei Jena wurde zu einem Unfall mit einem Kind gerufen und sucht nach einem gestohlenen Fahrrad.

Ein vierjähriger Junge ist in Jena Lobeda von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei rannte das Kind an der Stadtrodaer Straße über eine rote Fußgängerampel, weshalb es zur Kollision kam. Der Junge wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, das Auto blieb unbeschädigt.

Fahrrad entwendet

Ein bisher unbekannter Täter hat ein neongrünes Damenrad der Marke “Flyer“ entwendet. Die Besitzerin hatte das E-Bike zwischen 11:50 und 16:30 Uhr am Bahnhof Paradies angeschlossen. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe der Aktennummer 0156155/2024 zu melden.

Räder vom Auto abmontiert

Am letzten Wochenende entwendeten bisher unbekannte Täter einen kompletten Radsatz von einem Auto. Das Fahrzeug hinterließen sie aufgebockt und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von rund 1200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

