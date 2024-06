Jena. Nachrichten aus der Saalestadt: Eine Übersicht über aktuelle Meldungen und Veranstaltungen in Jena

Fernwärmeunterbrechung in großen Teilen von Jena-Nord

Wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten am Fernwärmenetz muss am Mittwoch, 26. Juni, die Wärmeversorgung in großen Teilen von Jena-Nord unterbrochen werden. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bitten um Verständnis, dass die Kunden in der Zeit von 7 bis 17 Uhr auf warmes Wasser und warme Heizungen verzichten müssen. Betroffen sind alle fernwärmeversorgten Haushalte in folgenden Straßen:

Altenburger Straße, Am Alten Güterbahnhof, Clara-Zetkin-Straße, Camburger Straße, Dornburger Straße, Emil-Höllein-Platz, Fritz-Kalisch-Straße, Friedrich-Wolf-Straße, Gneisenaustraße, Kösener Straße, Leipziger Straße, Lerchenfeld, Lützener Straße, Merseburger Straße, Naumburger Straße, Nollendorfer Straße, Robert-Blum-Straße, Scharnhorststraße, Spitzweidenweg, Stifterstraße, Thomas-Mann-Straße, Weißenfelser Straße und Zeitzer Straße.

Die Stadtwerke Jena Netze tauschen im Bereich der Leipziger Straße verschlissene Armaturen und Hausanschlüsse aus. Zur Ausführung dieser Arbeiten muss die Hauptversorgungsleitung vom Kraftwerk in Winzerla nach Jena-Nord unterbrochen werden, was zu dieser großflächigen Versorgungsunterbrechung führt. Die Wohngebiete Nord 2 und Nord 3 werden zwischenzeitlich von der Biogasanlage in Zwätzen weiterversorgt. Je nach Wetterlage und der tatsächlichen Wärmeabnahme sind aber auch in diesen Gebieten Einschränkungen in der Warmwasser- und Heizwärmeversorgung möglich.

AfD-Stadtverband wählt neuen Vorstand

Mitglieder des AfD-Stadtverbandes Jena haben jetzt einen neuen Vorstand gewählt. Zur neuen Sprecherin wurde Anja Jelonek gewählt. Der bisherige Sprecher Ralf Schild kandidierte nicht mehr. Er wolle sich nun auf seine Tätigkeit als Stadtrat konzentrieren. Neben Jelonek gehören Angela Lehmann, Michael Peege, Moritz Küffner, Eugen Hermann, Volker Hanemann und Roy-Pierre Gräfe dem Vorstand an. Jelonek betonte, dass die jüngsten Wahlergebnisse gezeigt hätten, dass die AfD auch in Jena eine politische Größe sei. Bei den Stadtratswahlen bekam die AfD 13,4 Prozent und landete auf Platz 3. Sie legte um 3,4 Prozentpunkte zu. 14,4 Prozent der Stimmen holte die Partei bei der Europawahl.

Der neue AfD-Vorstand: Angela Lehmann, Anja Jelonek, Michael Peege, Moritz Küffner, Eugen Hermann, Volker Hanemann, Roy-Pierre Gräfe (v.l.). © AfD Jena

„Selbstgebaute Musik“ zu Gast in der Imaginata

Pünktlich zum Start in die Sommerferien ist das Künstlerkollektiv „Selbstgebaute Musik” für zwei Tage zu Gast in der Imaginata. Und der Name ist Programm: Es knarzt, knallt und brummt, wenn Alltagsgegenständen Töne entlockt werden. Wie immer nicht nur zum Anschauen, sondern Selbermachen. Interessierte können am Donnerstag, 20. Juni, und Freitag, 21. Juni, von 11 bis 15 Uhr die Imaginata zum Klingen bringen. Zusätzlich hat der Stationenpark wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr bis zum Ende der Schulferien geöffnet. Preise und weitere Informationen unter www.imaginata.de.

Forum für Wissens- und Technologietransfer am Beutenberg

Zum 5. Forum für Wissens- und Technologietransfer der Deutschen Physikalischen Gesellschaft wird am Donnerstag und am Freitag, 21. Juni, auf den Beutenberg eingeladen. Im Technologie- und Innovationspark (TIP), in der Hans-Knöll-Straße 6, wird es um Wissens- und Technologietransfer sowie um Startups und die Chancen technologiegetriebener Innovationen gehen. Weitere Informationen finden sich unter: www.dpg-physik.de/veranstaltungen/2024/5-dpg-forum-wissens-und-technologietransfer-im-dialog.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Von Turm zu Turm – Stadtgeschichte(n) entlang der mittelalterlichen Stadtbefestigung

Gräben, Tore, Türme und zwölf Meter hohe Mauern mit Wehrgang – so sah Jenas historische Wehranlage aus. Ein Teil davon ist erhalten geblieben. Bei der öffentlichen Stadtführung „Von Turm zu Turm“ begeben sich die Gäste auf Spurensuche entlang der mittelalterlichen Stadtbefestigung, schauen von Pulverturm und Johannistor auf die Stadt und erfahren vom Leben innerhalb und außerhalb der Stadtmauern Jenas. So lässt sich Stadtgeschichte erleben am Samstag, 22. Juni, 10.30 Uhr. Treffpunkt vor der Tourist-Information Jena.

Schillertag mit Promotionspreisverleihung und Universitäts-Sommerfest

Am letzten Freitag im Juni erinnert die Universität Jena mit dem Schillertag traditionell an die Antrittsvorlesung ihres Namenspatrons Friedrich Schiller im Jahr 1798. Der „Dies academicus“ beginnt am 28. Juni um 14 Uhr mit einem Festakt in der Aula des Uni-Hauptgebäudes, am Fürstengraben 1.

Den diesjährigen Festvortrag mit dem Titel: „Resilienz in Zeiten von Desinformation: Wege zur Stärkung demokratischer Gesellschaften“ hält Prof. Dr. Edda Humprecht, Leiterin der Forschungsgruppe Digitalisierung und Öffentlichkeit am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Jena.

Im Anschluss findet die Promotionspreisverleihung statt, bei der die Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses des vergangenen Jahres gewürdigt werden. Zur Preisverleihung werden 46 Doktorinnen und Doktoren aus insgesamt sieben Fakultäten der Universität erwartet. Darunter sind auch die meisten der insgesamt zehn Preisträgerinnen und -träger, die mit den Promotionspreisen, gestiftet vom Verein der Freunde und Förderer der Universität Jena, ausgezeichnet werden. Der Rowena-Morse-Preis wird in diesem Jahr ebenfalls verliehen: an die Rechtswissenschaftlerin Junior-Prof. Dr. Anika Klafki.

Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Nach dem Festakt beginnt um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Michael der Akademische Gottesdienst zum Schillertag. Daran schließt sich das beliebte Sommerfest der Universität an, für das es noch Restkarten gibt. Ab 18 Uhr können alle Interessierten den Tag bei Musik, Tanz und einem vielfältigen kulinarischen Angebot auf dem Festgelände zwischen Botanischem Garten und Griesbach-Garten ausklingen lassen.