Betrugsmasche mit vermeintlichem Geldgewinn

Die Freude eines Geldgewinnes von knapp 40.000 Euro war für eine Frau aus Jena von kurzer Dauer. Laut Angaben der Polizei rief ein unbekannter Anrufer am vergangenen Dienstag bei der Frau an und forderte 900 Euro in Form von Gutscheinkarten, um die Auszahlung des Gewinnes zu bewirken. Die Gebühr sei für einen Sicherheitsdienst, der die Gewinnsumme an ihre Anschrift bringt. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Junge rennt bei Rot über die Straße

In der Jenaer Innenstadt ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, wartete eine Autofahrerin am Löbdergraben an einer roten Ampel. Als diese auf Grün umschaltete, beschleunigte die Frau ihr Fahrzeug. In diesem Moment rannte ein 11-jähriges Kind über die rote Fußgängerampel und wurde von den Pkw erfasst. Ein Rettungsteam und die Eltern des 11-Jährigen kamen vor Ort und kümmerten sich um ihn. Glücklicherweise erlitt der Junge nur leichte Verletzungen und die 37-jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Dieb schlägt zweimal zu

Das Stehlen eines Parfums reichte einem dreisten Dieb in Jena am Mittwochabend offenbar nicht. Kurz nach seinem ersten Diebstahl kehrte er zu einer Drogeriefiliale in der Innenstadt zurück und entnahm einen weiteren Flakon. Der Ladendetektiv erkannte sein Vorhaben und hielt ihm beim Verlassen des Geschäftes fest. Der Täter riss sich los, ließ aber das Beutegut von über 200 Euro zurück. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht ermittelt werden. Über die Überwachungskamera wurde er jedoch bei seiner Tathandlung aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.

