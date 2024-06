Jena. Linksjugend lädt auf den Holzmarkt ein. Sommerkonzert mit den „Jubilee Singers“. Vortrag an Universität

Linksjugend protestiert gegen Kürzungen

Der Jugendverband der Jenaer Linken beteiligt sich am Samstag, 22. Juni, an einer bundesweiten Aktion gegen die Kürzungspolitik der Bundesregierung. Dazu werden auf einer Kundgebung ab 14 Uhr auf dem Holzmarkt verschiedene Akteure der Zivilgesellschaft sowie Vertreter der Linksjugend zu Wort kommen und aufzeigen, wie sie von den Kürzungsplänen der Ampel betroffen sind. „Die Sozialkürzungen gefährden zwar unser aller Zukunft, doch am stärksten trifft es diejenigen mit niedrigem Einkommen“, sagt der Sprecher der Linksjugend in Jena, Florian Landes. Die Spitzen der Arbeiterwohlfahrt, des deutschen Caritasverbandes, des Deutschen Roten Kreuzes, der Diakonie und weiterer Wohlfahrtsverbände würden Alarm schlagen.

Die „Jubilee Singers“ laden zum traditionellen Sommerkonzert ein. © Jubilee Singers

Sommerkonzert mit den „Jubilee Singers“

Die Jena „Jubilee Singers“ veranstalten am Sonntag, 23. Juni, ab 19 Uhr ihr traditionelles Sommerkonzert im malerischen Kollegienhof in Jena. In bewährter Weise teilen sie die Bühne mit der renommierten „Old Time Memory Jazzband“. Unter dem Motto „Gospel, Spiritual and more“ erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm: Von mitreißenden Gospels über gefühlvolle Spirituals bis hin zu beschwingten Jazz-, Pop- und Rockklängen wird für jeden Musikgeschmack etwas geboten. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt „Die Kneipe“, die mit einer Auswahl an Getränken und Snacks aufwartet. Der Eintritt zum Konzert erfolgt über eine Spende am Eingang.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Vortrag: „Reichtum in der ökologischen Krise“

Der Sonderforschungsbereich „Strukturwandel des Eigentums“ an der Friedrich-Schiller-Universität Jena lädt herzlich zum Vortrag und Diskussion mit Sighard Neckel von der Universität Hamburg) ein. Sie spricht am Montag, 24. Juni, ab 19 Uhr über „Reichtum in der ökologischen Krise: Kein richtiges Leben im falschen Eigentum“. Veranstaltungsort ist das StadtLab Jena, Löbderstraße 6. Reichtum ist maßgeblich an der Verursachung des Klimawandels beteiligt. Nicht allein wegen eines massiven Überkonsums, sondern vor allem aufgrund der Investments reicher Oberklassen in eine fossile Ökonomie, die dem Planeten den Klimawandel erst eingetragen hat. Sighard Neckel ist Soziologe und Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Die Veranstaltung wird von Silke van Dyk (Universität Jena, SFB „Strukturwandel des Eigentums“) moderiert.

Konzert in der Stadtkirche

Die beim Publikum sehr beliebte Kombination Trompete/Orgel bietet am Mittwoch, 26, Juni, ab 20 Uhr im Konzert in der Stadtkirche eine sehr große stilistische Vielfalt. Frühe Jazz-Titel wie die Ballade „Piece“ von Horace Silver sind ebenso vertreten wie klassische Stücke. Dazu gehören die Sonate in g-Moll des tschechischen Komponisten Pavel Vejvanowski oder der Hirtenpsalm des schwedischen Komponisten Oskar Lindberg. Choralbearbeitungen von Langlais und Schilling für Trompete und Orgel erklingen ebenso wie zwei Orgelwerke von John Stanley und Bjarne Sløgedahl. Den Abschluss des Konzertes bildet die Komposition „Choral und Variationen“ von Marc Delmas für Trompete und Orgel. Der Eintritt für das Konzert beträgt 8 Euro, Familien 18 Euro, Studierende 5 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19.15 Uhr.

red