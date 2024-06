Jena. Die Polizei Jena ermittelt wegen Diebstahls und Volksverhetzung. In diesem Zuge werden auch Zeugen gesucht.

Einer 59-Jährigen wurde Donnerstagnachmittag in der Jenaer Innenstadt die Handtasche entwendet. Die Tasche konnte am Kirchplatz mitsamt der Hausschlüssel gefunden werden. Allerdings fehlte das Portemonnaie.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Ereignisses sich bei der Dienststelle Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter der Rufnummer 03641 810 oder auch per E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gewährleistet. Bitte für eine Zuordnung das Aktenzeichen 0159597/2024 mit angeben.

Polizei stoppt Rollerfahrer

Die Polizei führte in der Innenstadt von Jena in der Nacht zum Freitag mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei stoppten sich zwei E-Scooter-Fahrer. Ein 24-Jähriger stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und eine 21-Jährige hatte einen Alkoholwert knapp unter einem Promille. Gegen beide wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen nach Volksverhetzung gesucht

Ein Mann soll am Montag, dem 17.06.2024, gegen 18:45 Uhr durch die Altenburger Straße gelaufen sein und dabei volksverhetzende Ausdrücke gerufen und dabei den rechten Arm zum „Hitlergruß“ gehoben haben.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von dem Mann angesprochen wurden. Ihre Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 03641 81-2464 oder per E-Mail kpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 00156266/2024 jederzeit entgegen. Die Kriminalpolizei Jena ermittelt in dem Strafverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

