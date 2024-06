Bis 22 Uhr bespielen Künstlerinnen und Künstler am Freitag mehr als 20 Orte mit Musik von Pop, Techno, Klassik, Jazz bis Hip-Hop.

Pünktlich zum Start kamen die ersten Regenschauer: In Jena läuft seit dem Nachmittag die Fête de la Musique. An 20 verschiedenen Spots in der City erwarten die Besucherinnen und Besucher bis 22 Uhr eine bunte Mischung aus Melodien und Rhythmen. Mit insgesamt 50 Acts, die sich über die Stadt verteilen, sowie weiteren Locations wie dem Kulturschlachthof, dem Zapata und dem Jugendzentrum Hugo in Winzerla ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: von Pop und Techno über Klassik und Jazz bis Hip-Hop. Weitere Veranstaltungsorte sowie das Programm sind online auf der Seite der Initiative Innenstadt aufgeführt.

bük