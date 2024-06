Jena. Etwa 120 Profi-Radfahrerinnen starten 12.30 Uhr in der Weigelstraße zu einer Rundfahrt in und um Jena. Stadt richtet Hotline ein.

Angesichts der „Lotto Thüringen Ladies Tour 2024“ am Dienstag, bei der etwa 120 Profi-Radfahrerinnen in der Weigelstraße zu einer Rundfahrt in und um Jena starten, kommt es zu Straßensperrungen. Hier die Einzelheiten:

Startausfahrt ab 12.30 Uhr. Zuerst führt die Tour vom Zentrum in den Norden: Weigelstraße – Fürstengraben – Wiesenstraße – Am Steinbach – Rautal – Am Heiligenberg – Jägerbergstraße. Auf diesem Streckenabschnitt wird es zwischen 12 und 13.15 Uhr zu Sperrungen kommen.

Durchfahrt ab 14.45 Uhr. Von Süden kommend führt die Strecke ins Zentrum und dann nach Westen: Göschwitzer Straße – Keßlerstraße – Lobedaer Straße – Stadtrodaer Straße – Löbdergraben – Fürstengraben – Straße des 17. Juni – Humboldtstraße – Erfurter Straße – Über dem Grund – Münchenrodaer Straße. Auf diesem Streckenabschnitt wird es zwischen 14.30 und 15.15 Uhr zu Sperrungen kommen.

So sieht die Planung der Strecken innerhalb des Stadtgebietes von Jena aus. © Stadt Jena

Zieleinfahrt ab 15.30 Uhr. Von Nord-West kommend führt die Strecke in die Zieleinfahrt im Zentrum (Weigelstraße). Rautal – Camburger Straße – Dornburger Straße – Am Anger – Käthe-Kollwitz-Straße – Am Planetarium – Bibliotheksplatz – Querung Fürstengraben – Ziel: Weigelstraße (etwa 15.45 Uhr). Auf diesem Streckenabschnitt wird es zwischen 15.15 und 16.15 Uhr zu Sperrungen kommen.

Ein Schema des Rennablaufs. © Stadt Jena

Zudem gibt die Stadtverwaltung folgende Hinweise:

Der Fürstengraben ist sowohl zur Startausfahrt als auch zur Zieleinfahrt gesperrt.

Durch die simultane Sperrung der Kahlaischen Straße kommt es zwischen 15.15 Uhr und 16.30 Uhr zu erheblichen Einschränkungen in der Nord-Süd-Verbindung mit Auswirkungen auf das gesamte Stadtzentrum!

Der zeitliche Abstand zwischen der ersten und der letzten Fahrerin kann bis zu 30 Minuten groß sein.

Rathausgasse und Weigelstraße sind bereits am Montag ab 16 Uhr gesperrt.

Der Eichplatz ist am Dienstag zwischen 6 Uhr und 20Uhr gesperrt.

Für wichtige Fragen ist die Hotline der Stadt Jena geschaltet: 03641-49-0. Weitere Informationen rund um das Renngeschehen erhalten Interessierte online.