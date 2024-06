Jena. Vor einem hessischen Amtsgericht zeigte sich das Ex-Model reumütig.

Ex-GNTM-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink wurde am Freitag von einem Amtsgericht in Hessen zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Laut „bild.de“ war unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Führerschein angeklagt.

In Jena ohne Führerschein am Steuer

Ende 2022 war sie zuerst in Jena, dann in Hessen ohne Führerschein am Steuer erwischt worden. In einem Fall sollen auch Alkohol und Kokain im Spiel gewesen sein. Nachdem die 37-Jährige zum ersten Gerichtstermin nicht erschienen war, musste sie am Freitag schließlich doch aussagen. Gegenüber „bild.de“ erklärte Lohfink: „Ich habe alles zugegeben. Es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe.“ Die 37-Jährige muss zudem eine Geldauflage in Höhe von 5000 Euro an einen Verein für Menschen mit Suchtproblemen zahlen.

red