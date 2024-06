Nachrichten aus Jena: Ministerin lädt zum Gespräch über das soziale Wohnen ins Volkshaus und die Theaterhäusler laden zur frühromantischen Sprechstunde

Ortsgespräch mit Ministerin Karawanskij in Jena zum sozialen Wohnen mit Zukunft

Am Dienstag, 25. Juni, ab 17 Uhr kommt Ministerin Susanna Karawanskij zum „Ortsgespräch“ ins Volkshaus Jena. Dort wird sie mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Vertretern der Wohnungswirtschaft sowie Verbänden und Wohninitiativen über die Zukunft des sozialen Wohnens in Thüringen sprechen. Weiteren Input geben Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und Professor Sebastian Henn, Direktor des Instituts für Geographie der Universität Jena. „Gutes Wohnen darf keine Frage des Geldbeutels sein. Gerade Bürgerinnen und Bürger mit geringen Einkommen oder Renten müssen sich darauf verlassen können, dass sie auch künftig bezahlbaren und qualitativ angemessenen Mietwohnraum finden. Bezahlbares Wohnen bleibt eines der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen”, betont Ministerin Susanna Karawanskij.

Frühromantischen Sprechstunde in Schillers Garten

Das Theaterhaus Jena lädt für Mittwoch, 26. Juni, von 14 bis 15 Uhr zur „Frühromantischen Sprechstunde in Schillers Garten am Goethe-Tisch“ ein. Viele Jenaerinnen und Jenaer möchten, bevor sie Karten für „Carol. Shakespeare in Jena“ kaufen, gern mehr über das Sommertheater wissen und kompetente Antworten auf diesbezüglichen Fragen bekommen. Für diese Menschen hat das Theaterhaus Jena eine „früromantische Sprechstunde“ eingerichtet.

Am Mittwoch werden Dramaturgin Hannah Baumann und Anton Conrad vom Theaterhaus gesprächsbereit in Schillers Garten am Goethe-Tisch warten und sind gespannt auf interessante Fragen. Diese Sprechstunde ist natürlich kostenlos.

Sechstes Konzert des internationalen Orgelsommers

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum sechsten Konzert des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr. Es spielen Alexander Suchlich (Trompete) und Kirchenmusikdirektor Martin Meier (Orgel), beide aus Jena. Die beim Publikum sehr beliebte Kombination Trompete/Orgel bietet im Konzert in der Stadtkirche eine sehr große stilistische Vielfalt. Frühe Jazz-Titel wie die Ballade „Piece“ von Horace Silver sind ebenso vertreten wie klassische Stücke. Dazu gehören die Sonate in g des tschechischen Komponisten Pavel Vejvanowski oder der Hirtenpsalm des schwedischen Komponisten Oskar Lindberg. Choralbearbeitungen von Langlais und Schilling für Trompete und Orgel erklingen ebenso wie zwei Orgelwerke von John Stanley und Bjarne Sløgedahl. Den Abschluss des Konzertes bildet die Komposition „Choral und Variationen“ von Marc Delmas für Trompete und Orgel.

Der Trompeter Alexander Suchlich ist seit vielen Jahren Mitglied im Orchester der Jenaer Philharmonie, Martin Meier ist Kantor und Organist der Stadtkirche Jena sowie künstlerischer Leiter des „Internationalen Orgelsommers“. Sämtliche Karten gibt es an der Abendkasse ab 19.15 Uhr

