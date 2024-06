Jena. Am Rande einer Public-Viewing-Veranstaltung ist es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Nun werden Zeugen gesucht. Die Meldungen der Polizei für Jena:

Am Rande einer Public-Viewing-Veranstaltung ist es am frühen Samstagabend gegen 18.30 Uhr vor dem Haupteingang der Goethe Galerie in Jena zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien zwei Personengruppen involviert gewesen. Dabei soll eine Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden und zu Boden gegangen sein. Drei weitere Personen hätten daraufhin auf den am Boden liegenden Kontrahenten eingeschlagen und ihn getreten.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Jena bittet dazu dringend um Mithilfe. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03641/81-0 entgegengenommen.

Vermehrt Fahrrad- und E-Bike-Diebstähle im Jenaer Zentrum

Am Wochenende sind in Jena vermehrt Diebstähle von Fahrrädern und E-Bikes registriert worden. Laut Polizei waren davon vor allem Fahrräder betroffen, die an öffentlichen Plätzen abgestellt und ordnungsgemäß mittels Schloss gesichert waren. In einzelnen Fällen seien die hochwertigen Räder sogar zur Mittagszeit entwendet worden.

Zwei Fahrräder konnten im unmittelbaren Nahbereich wieder aufgefunden werden. Sehr wahrscheinlich waren die Diebe in diesen Fällen bei der Tat im Schillergäßchen und im Eingangsbereich der ThULB durch Zeugen gestört worden. In einem Fall sucht die Polizei noch nach dem Eigentümer eines blauen Mountainbikes der Marke „KU-Bikes“. Dieses wurde in einem Hinterhof zwischen dem Schillergäßchen und der Neugasse zurückgelassen.

Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zum Tatgeschehen geben. Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red