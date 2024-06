Jena. Lastwagen gerät nach einem Unfall in Brand. Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist mittlerweile wieder frei.

Die A4 ist nach einem Unfall zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda in Fahrtrichtung Dresden immer noch gesperrt. Kurz nach der Anschlussstelle Jena-Zentrum platzte gegen 9 Uhr nach Angaben der Autobahnpolizei an einem tschechischen Sattelzug ein Reifen. In der Folge habe sich an dem mit Textilien beladenen Auflieger ein Brand entwickelt, der sich innerhalb kürzester Zeit auf das gesamte Fahrzeug ausgebreitet habe. „Der tschechische Fahrer konnte sein Gefährt gerade noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und das Fahrzeug äußerlich unverletzt verlassen“, informiert die Polizei.

Feuerwehr rückt mit Großaufgebot raus

Die folgenden Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Zunächst war die Autobahn wegen Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Dies führte zu massiven Stauerscheinungen, die den Verkehrsteilnehmern viel Geduld abforderten. Seit 11 Uhr ist nur noch die Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Im Einsatz waren unter anderem die Berufsfeuerwehr Jena sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lobeda, Göschwitz, Isserstedt und zwei Tanklöschfahrzeuge der FFW Stadtroda.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red