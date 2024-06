Jena. Zwischenergebnisse der Kommunalen Wärmeplanung sollen im Herbst öffentlich diskutiert werden

Schon die Frage, ob eine neue Heizung eingebaut werden soll und wenn ja, welche, verunsichert viele Menschen: Die Kommunale Wärmeplanung soll Antworten liefern, zum Ende des Jahres vorliegen und vom Stadtrat beschlossen werden. Erste Zwischenergebnisse sollen im Herbst mit Bürgerinnen und Bürgern öffentlich diskutiert werden. Dabei soll die Wärmeplanung ökologisch, ökonomisch und sozialverträglich sein.

Schlüsselprojekt der Wärmewende in Jena

Für die Beteiligten ist es ein Schlüsselprojekt der Wärmewende, widmet es sich doch der Frage, wie die Jenaer Gebäude künftig geheizt werden sollen, wenn keine fossilen Energieträger wie Erdgas, Öl und Kohle mehr zur Verfügung stehen. Die Akteure führen derzeit eine Bestands- und Potenzialanalyse durch, um daraus Strategien und Maßnahmen abzuleiten. Neben der Stadt Jena und den Stadtwerken Jena-Netze gehört als externer Partner die HIC Hamburg Institut Consulting GmbH zur Kerngruppe. Das Institut aus der Hansestadt habe bereits in anderen Bundesländern Erfahrungen in der Wärmeplanung sammeln können, greife aber auch auf lokale Expertise zurück, schilderte Projektleiterin Paula Möhring.

Aktuell geht es um die Bestands- und Potenzialanalyse

Im Ergebnis entstehen mit Unterstützung einer speziellen Software verschiedene Kartenansichten und Planungsdokumente für Jena, unter anderem:

zum aktuellen Wärmebedarf der Gebäude eines Stadtteils/eines Quartiers/einer Straße

zum künftigen Wärmebedarf dieses Stadtteils/Quartiers/Straße - ausgehend vom Gebäudebestand und der schrittweisen Umsetzung wichtiger Sanierungsmaßnahmen

zu Potenzialen für eine zentrale oder dezentrale Wärmeversorgung in diesem Stadtteil/Quartier/Straße bzw. für eine Einzelhausversorgung (bspw. mit einer Wärmepumpe)

ein ergänzender Strategie- und Maßnahmenkatalog, der konkrete Schritte zur Umsetzung der Wärmeplanung aufzeigt

So soll Planungs- und Investitionssicherheit für Bürger, Unternehmen und die Stadt selbst geschaffen werden. Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken können somit besser planen, welche Investitionen in die Energieversorgung zu welchem Zeitpunkt die für sie wirtschaftlichste ist. „Die Energiewende ist ohne die Wärmewende nicht zu schaffen. Das ist der größte Hebel“, sagt Jenas Klimaschutzkoordinator Kevin Muschalle-Momberg. Momentan würden etwa 60 Prozent des landesweiten Energieverbrauchs dem Wärmebereich zugeordnet, in dem überwiegend Erdgas und Heizöl als Energieträger zum Einsatz kämen.

Entscheidende Rolle soll in der Wärmeplanung die Fernwärme spielen

Eine entscheidende Rolle soll in der Wärmeplanung die Fernwärme spielen. So haben die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck gemeinsam mit dem Heizkraftwerksbetreiber Teag in der Wärmenetzstrategie 2040 einen konkreten Transformationspfad entwickelt, wie die Fernwärmeerzeugung in Jena bis 2040 nahezu klimaneutral bereitgestellt werden kann. Parallel wird an einer Anschlussverdichtung in den bereits mit Fernwärme erschlossenen Gebieten Jenas gearbeitet, vor allem im Zentrum und im Damenviertel. Eine erste Netzerweiterung wird aktuell im Gebiet rund um den Westbahnhof umgesetzt, mittel- und langfristig stehen die Rathenaustraße und Hohe Straße, die Lutherstraße, Mittelstraße und Otto-Schott-Straße auf dem Anschlussplan der Stadtwerke.

Grüner Wasserstoff bereits ab Winter 2028/2029

Die Stadtwerke Jena Netze treiben als Beitrag zur Transformation in eine klimaneutrale Gasversorgung den Umbau ihrer Erdgas- zu Wasserstoffverteilnetzen aktiv voran. Bereits ab Winter 2028/2029 könnte erster leitungsgebundener Wasserstoff über das Wasserstoftkernnetz in Jena zur Verfügung stehen. Dieser werde vor allem von der Industrie und dem Gewerbe genutzt werden, sagt Christian Dornack, Bereichsleiter Strategie von den Stadtwerken Jena Netze. Die mit der Energie- und Wärmewende erwartete Verdoppelung bis Verdreifachung der Leistungsbereitstellung im Stromnetz soll durch einen gezielten Netzausbau, aber auch durch intelligente Steuerung gedeckt werden. Hier forschen die Stadtwerke Jena Netze in ihrem Reallabor der Energiewende JenErgieReal an innovativen Lösungen.

Mit dem Stadtratsbeschluss „Klima-Aktionsplan: Jena klimaneutral bis 2035“ wurde die Stadtverwaltung unter anderem mit der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Mit dem im November 2023 vom Bundestag beschlossenen Wärmeplanungsgesetz werden Kommunen mit über 100.000 Einwohnern seit Januar verpflichtet, einen Wärmeplan zu erstellen. Das Vorhaben kost 189.000 Euro und wird mit 170.000 Euro gefördert.