Quartiersmanagerin Andrea Glaser, Lebenshilfe-Chefin Sabine Jahn, Iris Hippauf vom Vorstand der WG „Carl Zeiss" sowie Jaqueline Marschler vom Saale-Betreuungswerk (von links): Den herrlichen Blick von der Dachterrasse wird das Team des Saale-Betreuungswerks auch in Zukunft genießen können. Die Dachterrasse wurde ebenfalls angemietet. Die WG „Carl Zeiss" übergab gestern einen Scheck von 750 Euro an die Lebenshilfe Jena, um damit den Umzug in die Erlenhöfe zu unterstützen.