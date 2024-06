Dramaturgin Hannah Baumann (33), Schauspielerin Anna K. Seidel (31) und Schauspieler Leon Pfannenmüller (37) haben für die Zeit nach dem Sommertheater verschiedene Optionen. Als potenzielle Wohnorte werden München, Berlin und New York genannt. Geplant sei, auch in Zukunft weiter gemeinsam zu produzieren. Auf die Frage, was sie am meisten vermissen werden, antworteten sie mit diesem Bild. © Funke Medien Thüringen | Jördis Bachmann