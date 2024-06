Jena. In Jena kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter. Diese und weitere Meldungen der Polizei aus Jena.

Eine 47-jährige Passantin wartete am Montagnachmittag an einer Ampel am Leutragraben bis diese auf grün umschaltete. Nachdem sie ihren Weg fortsetzte kam eine E-Scooter-Fahrerin auf dem Gehweg angefahren, übersah die Frau und touchierte sie seitlich, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Daraufhin stürzte die 47-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen die 14-jährige Rollerfahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Unbekannte dringen in Frisörsalon ein

In Jena-Nord kam es zu einem Einbruch in einen Frisörsalon. Wie die Polizei informierte, drangen Unbekannte am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten das Objekt und entwendeten vier Haarschneider und Bargeld im dreistelligen Bereich.

Anschließend konnten die unbekannten Personen ungesehen flüchten. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Einbruch in Kirche hinterlässt Schaden

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montagabend in einer Kirche in der Lobedaer Altstadt. Laut Polizeiinformationen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Kirche. Dabei entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise können per Telefon (03641 812464) oder per E-Mail (kpi.jena@polizei.thueringen.de) mit Angaben des Aktenzeichens (0162971/2024) mitgeteilt werden.

Wem gehört dieses Fahrrad?

Im Zuge eines Polizeieinsatzes im Schillergäßchen in Jena, wurde am vergangenen Freitag ein Fahrrad durch die Beamten sichergestellt. Nun sucht die Polizei nach dem Eigentümer des Rades.

Es handelt sich um ein blaues Kinderfahrrad der Marke KU-Bikes. Wer sein Fahrrad erkennt auf dem Foto erkennt, sollte einen Nachweis, der das Eigentumsverhältnis beweist, vorlegen können.

