Wo befinden sich die Foto-Details, die wir in Jena eingefangen haben? Diese Fotostrecke wird täglich um ein Foto erweitert. 20 Bilder werden insgesamt erscheinen. Am 20. Juli wird eine Gewinnspielseite live-geschaltet, in der man über mehrere Tage hinweg seine Antworten eintragen kann. Wer lieber Stift und Papier nutzt, kann seine Antworten nach der letzten Folge auch per Brief oder Postkarte senden an: Lokalredaktion Jena, Holzmarkt 8, 07743, Jena. Wer sich für den Postweg entscheidet, muss jedoch den Datenschutz-Coupon, den wir mit der letzten Folge zusammen abdrucken, unterschrieben mit abgeben. Auf wahre Stadtkenner warten grandiose Preise: ein Fernglas vom Typ Zeiss Conquest HD 10x32; ein Reisegutschein über 500 Euro gesponsert von der Firma Schott; ein 100-Euro Gutschein von der Jenaer Bädergesellschaft; ein Veranstaltungsgutschein im Wert von 20 Euro und passend zu unserem Sommerrätsel-Motto zwei Jentower-Keksdosen von Jenakultur; ein Gastronomie-Gutschein im Wert von 50 Euro im Gasthaus „Zur Noll“; ein wertvolles Stadtlexikon und ein Buch aus dem Verlag Jenaer Bücherstube. © Funkemedien | Thomas Beier