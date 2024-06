Jena. Vorbereitungen laufen: Jena-Wasser erneuert störanfällige Trinkwasserleitungen in der Friedrich-Engels-Straße und Hügelstraße. Verband beziffert Investition auf 700.000 Euro.

Zur Erneuerung zweier störanfälliger Trinkwasserleitungen sowie der Abwasser-Grundstücksanschlüsse plant der Zweckverband Jena-Wasser Tiefbauarbeiten in der Friedrich-Engels-Straße sowie der Hügelstraße. Beauftragte Baufirmen, Vertreter der Verkehrsbehörde und des Jenaer Nahverkehrs haben jetzt Absprachen zum Bauablauf und zur Verkehrsführung getroffen.

Jenaer Hügelstraße bis Jahresende voll gesperrt

Demnach werden die Arbeiten in der Hügelstraße am Montag, 15. Juli, beginnen. Die Straße ist bis zum Jahresende zwischen der Einmündung Friedrich-Engels-Straße und der Treppenanlage zum Dietrichweg voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in der Hügelstraße wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben, sodass die Straße in beide Richtungen jeweils bis zur Baustelle befahren werden kann. Die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke ist für die direkt betroffenen Anwohner eingeschränkt und bedarf jeweils separater Abstimmungen mit der Baufirma vor Ort. Fußgänger können die Baustelle sicher passieren.

Hauptarbeiten starten direkt nach den Sommerferien

Die Hauptmaßnahme in der Friedrich-Engels-Straße beginnt direkt nach den Sommerferien am Donnerstag, 1. August. Gearbeitet wird zunächst bis zum Jahresende in einem Bereich zwischen Abzweig Wöllnitzer Straße und Abzweig Kochersgraben. Für die Dauer der Bauarbeiten gilt im genannten Bereich inklusive der Kreuzung Kochersgraben eine Vollsperrung. Eine Umleitung wird über Wöllnitzer Straße, Jenertal und Kernbergstraße ausgeschildert. Fußgänger können die Baustelle sicher passieren. Im kommenden Jahr werden die Arbeiten dann zwischen dem Abzweig Kochersgraben und dem Abzweig Kernbergstraße fortgesetzt.

Anwohner im Vorfeld informiert

Die umliegenden Grundstückseigentümer, darunter das Adolf-Reichwein-Gymnasium, die Musik- und Kunstschule sowie die Talschule, der Norma-Markt und eine gastronomische Einrichtung, waren bereits im Vorfeld über die anstehenden Bauarbeiten informiert worden. Die direkt betroffenen, im Baubereich liegenden Grundstückseigentümer erhalten bis zum Baubeginn noch einmal aktualisierte Informationen zur Erreichbarkeit ihrer Grundstücke sowie Kontaktdaten der relevanten Ansprechpartner.

Arbeiten betreffen auch die Buslinie 16

Von der Sperrung betroffen ist auch die Buslinie 16 Mühltal – Stadtzentrum – Ziegenhainer Tal. Hier richtet der Jenaer Nahverkehr ab 1. August einen Pendelverkehr ein. Vorgesehen ist, dass die aus der Innenstadt kommenden Busse der Linie 16 bis zur Haltestelle Wöllnitzer Straße fahren und von dort über die Innenstadt zurück ins Mühltal. In der Wöllnitzer Straße startet und endet ein Pendelbusverkehr ins Ziegenhainer Tal, der alle Zwischenhaltestellen bedient. Die Haltestelle Wöllnitzer Straße wird in die Wöllnitzer Straße vor das Adolf-Reichwein-Gymnasium verlegt.

Haltestellen werden verlegt

Die Haltestelle Kernbergstraße wird für stadtauswärtige Fahrten in die Verbindungsstraße zwischen der Ziegenhainer Straße und der Friedrich-Engels-Straße verlegt (nahe dem Friseursalon Herfurth). Für stadteinwärtige Fahrten befindet sich die Haltestelle Kernbergstraße in der Ziegenhainer Straße, Höhe Hausnummer 9b, gegenüber der Kernberg-Physiotherapie. Die genauen Fahrpläne werden rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme an den Haltestellen, in der App MeinJena und im Internet unter www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr veröffentlicht.

Zweckverband Jena-Wasser investiert 700.000 Euro

Der Zweckverband Jena-Wasser erneuert in der Friedrich-Engels-Straße auf einer Länge von etwa 500 Metern zwei störanfällige Trinkwasserleitungen unterschiedlicher Druckzonen. Auch werden die Trinkwassernetzanschlüsse auf die neuen Versorgungsleitungen umgebunden. Außerdem werden die vorhandenen, erneuerungsbedürftigen Abwasser-Hausanschlüsse modernisiert. Parallel lässt der Kommunalservice Jena die vorhandenen Straßenentwässerungsleitungen erneuern. Jena-Wasser investiert etwa 700.000 Euro in das Vorhaben. Zuletzt war es im Jahr 2023 zu einem Rohrbruch an einer der nun zu erneuernden Trinkwasserleitungen gekommen.

