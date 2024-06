Jena. Die Polizei in Jena schnappte einen mutmaßlichen Ladendieb und wurde zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Die Polizei konnten einen mutmaßlichen Ladendieb fassen. Zunächst soll er Bekleidung im Wert von rund 200 Euro aus einem Sportgeschäft in der Goethe Galerie gestohlen haben. Im Anschluss entwendende er aus einem anderen Laden Brillen im Wert von über 1000 Euro.

Mitarbeiter beobachteten jedoch den Diebstahl. Der Täter rannte weg und stieß auf seiner Flucht einen Tisch eines Restaurants um, der dabei beschädigt wurde. Polizisten konnten ihn schließlich am Bahnhof Paradies stellen. Der 30-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Auto kollidiert mit Fahrrad

In der Stadtrodaer Straße in Jena ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war der 64-Jährige mit seinem Auto stadteinwärts unterwegs, als er wohl wegen Übermüdung rechts von der Straße abkam. Der Pkw durchbrach ein Geländer und überfuhr einen Radfahrer, der dort auf dem Radweg unterwegs war.

Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

