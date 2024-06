Am 25. Juni 1873 feierte Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und Eisenach mit seinem Hofstaat seinen 55. Geburtstag in den Schlössern zu Dornburg. In die Rolle des Herzogs schlüpfte abermals Daniel Müller, Ehefrau Sarah Michele-Müller spielte Sophie Prinzessin der Niederlande. © Funke Medien Thüringen | Thorsten Büker