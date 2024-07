Kleinschwabhausen. Das Kulturfestival „Ottilies Ort“ lädt vom 26. Juli bis zum 30. August zu Lesungen, Musik und Theater nach Kleinschwabhausen ein. Die dritte Auflage der Kulturreihe bringt noch mehr Prominenz ins Weimarer Land.

Seit der Eröffnung der Umgehungsstraße am Ortsrand wurde Kleinschwabhausen, ein 230-Seelen-Dorf im Weimarer Land, zu einem verkehrsberuhigten, atmosphärisch eher stillen Ort. Das ändert sich ab dem 26. Juli mit der Bühneneröffnung von „Ottilies Ort“, einer Open-Air-Sommerkulturreihe, die mittlerweile ihre dritte Auflage erlebt. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltungsreihe von der Jenaer Bibliothekarin und Sprecherin Iris Kerstin Geisler mit Unterstützung ihrer prominenten Schauspieler-Familie und einem sehr engagierten Freundeskreis, der zuverlässig hinter der Idee stehe und die Umsetzung des Projektes ermögliche, wie Geisler erklärt.

Die Programmmacherin Iris Kerstin Geisler hat in Erinnerung an ihre Urgroßmutter „Ottilies Ort“ geschaffen. Die neue Kulturoase in Kleinschwabhausen macht den Sommer auf dem Land zu einem Erlebnis. © Jana Scheiding | Jana Scheiding

Ottilie, das war Geislers Urgroßmutter, die Familie besitzt einen 300 Jahre alten Vier-Seitenhof in Kleinschwabhausen, die perfekte Umgebung, um zu kulturellen Genüssen einzuladen. Seit dem ersten Festival im Jahr 2022 ist die mehrtägige Veranstaltung weiter professionalisiert worden und zieht seither ein großes, kulturinteressiertes Publikum aufs Land. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 950 Gäste begrüßt werden. „Wir schaffen Kultur im ländlichen Raum, hier im Weimarer Land. Kleinschwabhausen liegt geografisch sehr günstig zwischen Weimar, Jena und Apolda. Konzeptionell geht es uns darum, ländliches und städtisches Publikum zu vereinen. In einem generationsübergreifenden Sinne wird ein ganz unverwechselbares Kulturangebot geschaffen“, erklärt Geisler.

Die Kulturschaffende Iris Kerstin Geisler konnte den Schauspieler Dominique Horwitz für ihr Festival „Ottilies Ort“ gewinnen. © Mirko Joerg Kellner | Mirko Joerg Kellner

Kartenvorverkauf ist bereits thüringenweit gestartet

Programm „Ottilies Ort“ Freitag, 26. Juli, 18 Uhr: Bühneneröffnung mit Ritchies Music Kitchen & Garagenband Freitag, 2. August, 20 Uhr: Krimilesung mit Dominique Horwitz „Tod in Weimar“ Samstag, 10. August, 20 Uhr: Geburtstagslesung mit Claudia Geisler-Bading & Katrin Schwingel „Langsam tanzen“ Freitag und Samstag, 16. und 17. August, 20 Uhr: Szenische Lesung mit Luise Wolfram & Timur Isik „Werde nie müde, mir zu sagen, daß Du mich liebst: ein Liebesgeflüster“ Samstag, 24. August, 20 Uhr: Konzert mit Maria Thomaschke & Nikolai Orloff „Brave Mädchen kommen in den Himmel, freche überall hin“ Sonntag, 25. August, 15 Uhr: Sonntagsmusik A-Capella mit Die Juppies Freitag, 30. August, 20 Uhr: Theater mit Thomas Badings Shakespeare Company „Wie es euch gefällt“

Auch diesmal soll es wieder eine Mischung aus Open-Air-Konzerten, musikalischen Lesungen und einem Theaterabend geben. Momentan laufe der Countdown, sagt Geisler. Der Hof werde geputzt, es werden letzte Absprachen und Planungen getroffen und der Karten-Vorverkauf sei thüringenweit bereits gestartet. „Der Zuschauerraum wurde in diesem Jahr weiter vergrößert und mehr überdachte Plätze geschaffen“, sagt Geisler.

Schauspielerin Claudia Geisler-Bading feiert mit den Gästen ihren Geburtstag in Kleinschwabhausen. © Steffi Henn | Steffi Henn

Und natürlich auch wieder mit dabei: Geislers Tochter, die Schauspielerin Luise Wolfram, die unter anderem aus dem Bremer Tatort bekannt ist, sowie Geislers Schwester, die Schauspielerin Claudia Geisler-Bading, die man aus den Spreewaldkrimis kennt. Claudia Geisler-Bading als eine der Töchter des Kleinschwabhäuser Hofes wird diesmal sogar ihren Geburtstag mit dem Publikum feiern – am 10. August. Zusammen mit ihrer langjährigen Kollegin Katrin Schwingel bietet sie an diesem Tag Geschichten, die das Leben schreibt, dar. Das Jenenser Duo „Zwio“ mit Klaus F. Niedner an der Klarinette und Iris Kerstin Geisler am Akkordeon begleitet den Abend musikalisch.

Stargast des Festivals liest aus seinem Debütroman

Weitere Nachrichten aus Jena:

Die Schauspielerin Luise Wolfram ist bekannt als Tatort-Kommissarin und sie ist die Tochter der Kulturschaffenden Iris Kerstin-Geisler, die „Ottilies Ort“ zum Leben erweckt hat. © Sabrina Lewe | Sabrina Lewe

Doch der eigentliche Stargast des Festivals sei für die Programmmacherin der Schauspieler Dominique Horwitz. Er konnte dafür gewonnen werden, aus seinem Debütroman „Tod in Weimar“ zu lesen, der ihn beim Erscheinen sofort auf die Spiegel-Bestsellerliste katapultierte. Bei Sonnenuntergang, am Freitag, 2. August, dürfe man in seiner Lesung amüsant-gruselige Unterhaltung nahe an menschlichen Abgründen erwarten.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem wird das Schauspiel-Duo Luise Wolfram und Timur Isik private Texte berühmter Persönlichkeiten lesen, singen und spielen, und die Berliner Künstlerin Maria Thomaschke wird mit ihrer Stimme begeistern, begleitet vom Pianisten Nikolai Orloff.

Maria Thomaschke (Zweite von links), hier mit der A-capella-Gruppe „Aquabella“, zu der sie seit einigen Jahren gehört, wird mit ihrer Stimme und ihrem Verwandlungstalent auch diesmal wieder das Publikum begeistern. © Aquabella-pr

Zum Abschluss wird sich der Hof in eine große Theaterbühne verwandeln: Junge, erfrischende Theaterschauspieler werden „Wie es Euch gefällt“ von William Shakespeare zur Aufführung bringen, eine Inszenierung von Thomas Bading, langjähriges Ensemblemitglied der Schaubühne Berlin. Das gesamte Programm mit allen Zeiten und weiteren Veranstaltungen an „Ottilies Ort“ (Im Oberdorfe 16 in Kleinschwabhausen) gibt es auch unter www.lauterliteratur.de

Tickets sind über den Ticketshop Thüringen online buchbar, in allen Tourist-Informationen Thüringens erhältlich sowie an der Abendkasse.

Gefördet wird das Kultur-Festival „Ottilies Ort“ von der Leader-Regionalgruppe Mellingen durch EU-Fördermittel. Auch Sponsoren wie D-I-E EAG Jena fördern die Veranstaltung. Unterstützt wird die Programmmacherin Iris Kerstin Geisler außerdem von der Literarischen Gesellschaft Thüringen, dem Lesezeichen e.V. Jena und der VR Bank Weimar.

Mehr zum Thema