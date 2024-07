Jena. Die Trinkwasserleitung am Holzmarkt wird erneuert, ein besonderes Konzert bringt zwei bekannte Künstler nach Jena. Die Nachrichten.

Nach Rohrbruch: Leitung wird getauscht

Nach einem Rohrbruch am Holzmarkt im Vorjahr rückt Jenawasser jetzt mit einem Bautrupp an. Die havarierte Trinkwasserleitung wird ab Montag, 8. Juli, repariert. Ausgetauscht wird ein etwa 70 Meter langer Leitungsabschnitt, teilen die Stadtwerke mit. Zudem verlegen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck eine vorhandene Fernwärmeleitung um und wollen die Kapazität erhöhen, „um künftig zusätzliche Kunden mit der umweltfreundlichen Heizwärme versorgen zu können“, heißt es. Die Arbeiten dauern bis Oktober an und kosten etwa 300.000 Euro.

Während der Bauzeit ist zwischen dem Abzweig Teichgraben und Grietgasse eine Sperrung notwendig. Der Bus- und Durchgangsverkehr muss neuerlich umgeleitet werden, Fußgänger kommen durch. Zur Anbindung der neuen Leitungsabschnitte an das Bestandsnetz werde im September zudem eine Vollsperrung der Grietgasse im Bereich des Gasthofes „Roter Hirsch“ notwendig.

Sommernacht mit Meret Becker

Bei den „Sommer-Nacht-Songs-Open-Air“ treten am Sonnabend, 6, Juli, die bekannten Künstler Meret Becker und Max Prosa in der Papiermühle in Jena auf und versprechen einen gefühlvollen Musikabend mit facettenreichen Klängen und tiefgründigen Texten. Becker, seit ihrer Jugend Schauspielerin, schafft mit leisen Klängen wie Spieluhren, Glockenspiel und Glasharfe musikalische Bilder, die sie als „optical music“ bezeichnet. Bei ihrem Auftritt in Jena will sie die Stücke teils allein, teils im Duett mit Max Prosa zum Besten geben. Max Prosa spielt Gitarre und Klavier, mit seinen Liedern erzählt er Geschichten von Vergänglichkeit, Leidenschaft und Liebe. Bekannt wurde er durch die Castingshow „The Voice“.

Meret Becker ist Schauspielerin, Sängerin und Sprecherin. © dpa | Jörg Carstensen

Der Veranstalter Steffen Wagner in Jena eher für seine erfolgreichen Metal-Veranstaltungen bekannt. Mit der Open-Air-Konzertreihe „Sounds of Summer Jena“ bringt er nun eine neue musikalische Vielfalt nach Jena. „Unsere Idee war es, mit den ‚Sounds of Summer Jena‘ eine Plattform für verschiedene Musikrichtungen zu schaffen und den Sommer in unserer Stadt musikalisch zu bereichern. Meret Becker und Max Prosa bieten die perfekte Kombination für einen magischen Abend und wir sind stolz, dass wir sie für die Reihe gewinnen konnten“, sagt Wagner.

Tickets gibt es unter Angabe von Name, Adresse und Anzahl der gewünschten Tickets unter post@sos-jena.de oder vor Ort in der Papiermühle Jena, dem Biergarten am Wehr und der Casual Trottoir Späti-Lounge West in der Westbahnhofstraße. Beginn ist 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Papiermühle in der Erfurter Straße 102.

Jubiläumslesung in Drackendorf

Der Drackendorfer Heimatverein setzt seine musikalisch-literarische Lesereihe im Teepavillon des Drackendorfer Parks fort. Zur 150. Ausgabe haben sich die Vereinsmitglieder die schönsten Briefe der vergangenen Jahre herausgesucht und werden jeden Mittwoch um 17 Uhr vom 3. Juli bis 4. September jeweils einen Briefwechsel noch einmal in Erinnerung rufen. So heißt die Ankündigung zur Lesung dieses Jahr „Ach, mein Herz“, eine Zusammensetzung aus „Ach Luise“ (von Detlef Jena aus dem Anfangsjahr 2008) und „Mein Herz“ (Otto von Bismarck aus dem vergangenen Jahr).

Drei Vereinsmitglieder werden für das Publikum lesen, zehn Musiker haben ebenfalls ihre Mitwirkung zugesagt. Auch Goethes Geburtstag, der in diesem Jahr auf einen Mittwoch fällt, wird wieder besonders gefeiert, dieses Mal mit einem kleinen Konzert im Anschluss an die Lesung.

Treffen der verwaisten Eltern

Die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern trifft sich wieder am Mittwoch, 3. Juli. Alle betroffenen Eltern und deren Angehörige können 19 Uhr in das Hospiz in der Drackendorfer Straße 12A nach Jena kommen. Kontakt unter Telefon (03641)4743310 oder kontakt@hospiz-jena.de

Orgelsommer in der Stadtkirche

Die Stadtkirche Jena lädt am Mittwoch, 3. Juli, 20 Uhr, zum siebten Konzert des „Internationalen Orgelsommers“ ein. Unter der Thematik „Das große Tor von Kiew“ setzt Joachim Thoms, Konzertorganist aus Berlin, mit seinem Programm ein Zeichen der Solidarität zur Ukraine. Das Konzert verknüpft unter anderem Mussorgskys Werk mit der ukrainischen Hymne und spannt den Bogen bis zu Rachmaninow und Mozart. Thoms, bekannt für seine stilistische Vielfalt und brillanten Improvisationen, verspricht ein musikalisches und emotionales Erlebnis, angereichert durch persönliche Moderationen. Eintrittskarten sind ab 19.15 Uhr an der Abendkasse erhältlich – für 5 Euro, Familien 12 EUro und Studierende 3 EUro. Ein visuelles Extra bietet eine Leinwand, die den Künstler bei seinem Spiel zeigt.