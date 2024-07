Jena. Errichtet mit Helfern des „Nationalen Aufbauwerks“ der ehemaligen DDR und 1954 eröffnet. Die Bädergesellschaft startet einen Fotowettbewerb.

Das Jenaer Ostbad wird 70 Jahre alt: Am 25. Juli 1954 öffnete das Freibad seine Tore und die ersten Badegäste stürzten sich ins kühle Nass. Aus diesem Anlass veranstaltet die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft am Donnerstag, 25. Juli, ein großes Jubiläumsfest. Außerdem startet ein Fotoaufruf für historische Motive aus dem beliebten Freibad.

Der Newsletter für Jena Alle wichtigen Informationen aus Jena, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was die Besucher des Jubiläumsfestes erwartet: Einen Tag voller spannender Aktivitäten, coolen Überraschungen und jeder Menge Spaß für Groß und Klein – mit Spielen und Aktionen im 1700 Quadratmeter großen Wasserbecken und rundherum. Von Musik und Spezialkursen über aufregende Gewinnspiele bis hin zu speziellen Kinderprogrammen – es ist für jeden etwas dabei!

Die besten Schnappschüsse der vergangenen 70 Jahre

Weiterhin sucht die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft bis zum 12. Juli die besten Schnappschüsse aus den vergangenen sieben Jahrzehnten. Haben Besucher einen besonderen Moment im Ostbad erlebt und diesen für die Ewigkeit festgehalten? Die schönsten Fotos werden zu unserem Jubiläumsfest am 25. Juli im Ostbad ausgestellt. Alle Informationen zum Fotowettbewerb: 70 Jahre Ostbad (stadtwerke-jena.de)

Errichtet mit zahlreichen freiwilligen Helfern des „Nationalen Aufbauwerks“ der ehemaligen DDR und eröffnet 1954, entwickelte sich das erste Jenaer Beckenbad schnell zu einem Besuchermagneten. 1992 begann die Aufwertung des Bades mit dem Bau der 65 Meter langen Rutsche. Zwei Jahre später folgte der Bau des Sanitärtraktes mit Duschen und Wickelraum. Gegen Ende der 90er Jahre wurde die Liegewiese erweitert und damit ein 6 Hektar großes attraktives Umfeld für das Becken geschaffen.

Das Jenaer Ostbad wird 70 Jahre alt! Am 25. Juli 1954 öffnete das Freibad seine Tore und die ersten Badegäste stürzten sich ins kühle Nass. © Jenaer Bäder | Jenaer Bäder

2012 startete eine umfangreiche Komplettsanierung

Nach der Freibadsaison 2012 startete eine umfangreiche Komplettsanierung mit einer Investitionssumme von etwa 2,8 Millionen Euro. Neu errichtet wurden das Edelstahlbecken, das Funktionsgebäude mit aufwendigen Installationen für die Badewassertechnik, Wasser- und Abwasserleitungen, Außenanlagen sowie die große Breitrutsche. Außerdem wurde der gesamte Beckenumgang mit einer Pflasterfläche von etwa 1200 Quadratmetern neugestaltet. Das aus Edelstahl gebaute Planschbecken erhielt einen kräftig gelben und weichen Fallschutzbelag. Ein großes Sonnensegel dient zur Beschattung der kleinen Badegäste beim Planschen. Das umfassend sanierte Jenaer Ostbad konnte am 26. Juli 2013 wiedereröffnet werden.

2023 besuchten 77.400 Gäste das Ostbad

Im Jahr 2019 wurden die Saisonvorbereitungen weit über die üblichen Maßnahmen hinaus erweitert. Die in die Jahre gekommene Sanitäranlage einschließlich der Umkleidekabinen, Duschen und Außenanlage wurden saniert. Auch der Spielplatz wurde erneuert und auf die Nähe des Ostbades zur Saale thematisch ausgerichtet. Tiere, die gewöhnlich an Flüssen leben, spielen bei der Gestaltung des Klettergerüsts und der Wippen eine Rolle und sollen auch in den kommenden Jahren noch mehr in das Freibadkonzept integriert werden.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Kontinuierlich arbeiteten die Jenaer Bäder in jeder Saison daran, es den Gästen noch etwas schöner zu machen. Seien es die Pflanzungen am Beckenrand, die Sitzgelegenheiten für Senioren, die digitale Anzeige der Luft- und Wassertemperatur oder die Erneuerung des Fallschutzbelages um das Kinderbecken. In diesem Sommer nun erhielt der Kiosk ein neues Branding, einen neuen Namen und ein erweitertes Gastro-Konzept. Außerdem wurden neue Tische und Stühle auf der Sonnenterrasse aufgestellt.

Das beliebte Freibad besuchen jährlich mehrere tausend Gäste. Im Sommer 2023 waren es rund 77.400.

Mehr zum Thema

red