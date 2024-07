Jena. Thorsten Büker über die pure Lust an der Zerstörung und die fehlende Erklärung dafür

Machen wir uns nichts vor: Es gibt viele Idioten in dieser Stadt des Geistes. Wir sind zum Beispiel stolz darauf, dass Thüringen bei den Patenten in Ostdeutschland vorne liegt. Denn das ist vor allem den Forschern in Jena zu verdanken. Auf der anderen Seite leben Menschen unter uns, die ihrer Zerstörungswut freien Lauf lassen. Jetzt hat es die Wassersäule auf der Landfeste erwischt – schon wieder, denn bereits am Silvesterwochenende war die Glaskonstruktion des beliebten Spielgeräts zerstört worden. Den Schaden schätzte die Stadt Jena damals auf 10.000 Euro.

Wer macht so etwas? Und warum passiert das immer wieder? Was ist los mit den Menschen, die sich so hemmungslos bewegen? Wir reden von einem Areal, das mit Millionenaufwand revitalisiert und zu einem wunderbaren Erholungs- und Erlebnisraum umgestaltet wurde; nur wenige Gehminuten von der hektischen Innenstadt entfernt.

Dass es keine Erklärung dafür gibt, macht die Sache nicht einfacher: Man kann sich nicht einmal davor schützen. Aber an den Gedanken, mit Idioten leben zu müssen, will ich mich auch nicht gewöhnen.