Jena. Die Polizei Jena wurde zu einem Einbruch und einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gerufen. Ein Mann wurde dadurch im Gesicht verletzt.

Bisher unbekannte Täter hebelten Dienstagnacht einen Container am Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena auf. Dieser dient Facharbeiter als kurzweilige Unterkunft. Laut Polizei flüchteten die Einbrecher ohne Beute und hinterließen einen Sachschaden von rund 250 Euro.

Radfahrer stürzt

Ein Radfahrer stürzte am Dienstagmorgen an der Ringwiese. Nach Polizeiangaben hatte der 58-Jährige an einer Engstelle aufgrund des Gegenverkehrs zu stark abgebremst. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde gesichert.

Hundebesitzer geschlagen

Drei Personen gerieten am Dienstagabend aneinander. Nach Polizeiangaben verließ ein 37-Jähriger mit seinen zwei Hunden sein Wohnhaus am Salvador-Allende-Platz, als ihn eine unbekannte Frau ansprach. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten beide in Streit.

In diesem Zuge kam auch noch ein anderer Mann dazu. Die Frau nutzte das aus und entriss dem 37-Jährigen einen Hund. Als der Besitzer ihr nachlief, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht. Das mutmaßliche Opfer konnte sich seinen Hund wiederholen und in seine Wohnung flüchten, das unbekannte Pärchen entwendete jedoch sein Handy. Die Polizei ermittelt und hat folgende Beschreibungen:

Mann

circa 1,80 Meter groß

zwischen 30 und 40 Jahre alt

längere, dunkle Haare

dunkles T-Shirt, dunkle Hose

hat einen grünen Beutel dabei

Frau

circa 1,60 Meter groß

trug eine rote Jacke

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Jena unter 03641 81-2464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 170556/2024, entgegen.

