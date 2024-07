Jena. Ein Mann hat es sich in einem Café in der Jenaer Innenstadt schmecken lassen. Bezahlen wollte er aber nicht. Außerdem werden nach einem Unfall Zeugen gesucht. Diese und weitere Meldungen der Polizei.

27-Jähriger will Zeche prellen

Mit einem schwierigen Gast hatte es am Mittwoch zur Mittagszeit ein Café in der Jenaer Innenstadt zu tun. Der 27-jährige Mann bestellte Speisen und Getränke im Wert von etwa 17 Euro. Nach dem Verzehr weigerte er sich aber, zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die eine Strafanzeige aufnahm. Das Lokal sprach dem Mann ein lebenslanges Hausverbot aus.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Samstag, 22. Juni, ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Naumburger Straße in Jena ein Unfall. Dies konnten zwei unbekannte Zeuginnen sowie ein unbekannter Zeuge beobachten. Letzterer sprach den Unfallverursacher auf sein Handeln an. Am Fahrzeug des Geschädigten, einem schwarzen Skoda, entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt. Der Verursacher verließ den Unfallort jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Für die Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, insbesondere die drei Unbekannten. Sie werden gebeten, sich unter der 03641/810 oder per Mail an id.lpi.jena@polzei.thueringen.de (Aktenzeichen 161321/2024) zu melden.

Einbrecher im Keller

Zwischen dem 26.06.2024 und dem 03.07.2024 sind Unbekannte in einen Keller in der Ernst-Abbe-Straße eingebrochen. Neben einem Zelt wurden ein aufblasbares Kanu und ein Fahrrad entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

Unfall gebaut und geflüchtet

Einen Auffahrunfall hat es am Dienstag am Fürstengraben gegeben. Ein Pkw musste verkehrsbedingt halten, was ein dahinter fahrender Autofahrer zu spät erkannte. Er fuhr auf und verließ den Unfallort, ohne sich zu kümmern. Die Polizei wurde verständigt, die aufgrund des Kennzeichens den Flüchtigen ermitteln konnte. Dieser wurde zur Unfallstelle geordert und hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

