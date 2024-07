Jena. Seit einem Vierteljahrhundert sammelt die Ernst-Abbe-Hochschule Jena präzise Wetterdaten. Die Klimastation liefert Erkenntnisse über lokale Trends und unterstützt wissenschaftliche Projekte.

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH Jena) begeht das 25-jährige Bestehen ihrer klimatologischen Messstation. Seit dem Start am 1. Juli 1999 liefert diese Station hochpräzise Wetterdaten und trägt mit über 1,3 Millionen Datensätzen zu einem tiefgreifenden Verständnis lokaler klimatischer Veränderungen bei.

Bei außergewöhnlichen Wetterlagen zu starker Anstieg der Zugriffe

Ursprünglich zur Förderung der Temperatur- und Feuchtemesstechnik eingerichtet, hat sich die Messstation zu einer zentralen Quelle für verschiedenste Forschungsbereiche entwickelt. Ihre Daten dienen der Unterstützung biologischer Untersuchungen, der Energietechnik, der Qualitätsüberwachung und der Auswertung extremer Wetterbedingungen, was besonders bei außergewöhnlichen Wetterlagen zu einem starken Anstieg der Zugriffe führt.

Heiße Tage und warme Nächte nehmen zu

Die Station, ins Leben gerufen von einer Arbeitsgruppe um Dirk Heinze in Zusammenarbeit mit der Göttinger Firma Lambrecht, hat nicht nur die Lehre bereichert, sondern erweist sich als fundamentale Ressource für klimabezogene Forschungen. So zeigen die Daten beunruhigende Trends auf: Seit 1999 ist die Durchschnittstemperatur in Jena um 1,2 Kelvin gestiegen, heiße Tage und warme Nächte nehmen zu, während Frosttage abnehmen. Diese Befunde untermauern die globalen Befürchtungen des Klimawandels.

Der Zuwachs der Globalstrahlung von 6,5 Prozent über die letzten zwei Jahrzehnte passt zu den Befunden des Deutschen Wetterdienstes, während Niederschlagsmuster schwieriger zu entschlüsseln bleiben. Extreme Ereignisse, wie der Starkregen im August 2022 und ein nasser Juli 2021, wirken sich erheblich auf die Niederschlagsstatistik aus.

Daten als Grundlage für medizinische Langzeitstudien

Die Daten der EAH Jena dienen auch medizinischen Langzeitstudien, die etwa vom Universitätsklinikum Jena genutzt werden, um den Einfluss des Klimas auf die menschliche Gesundheit zu erforschen. Die Klimastation, betreut durch Bernhard Kühn und unterstützt von Kollegen Stefan Franke, stand im Jahr 2020 sogar im Fokus des MDR-Films „Krank vor Hitze?“.

Zum 25-jährigen Bestehen würdigt die Hochschule die Station als wertvolle Quelle für Wissenschaft und Forschung und blickt optimistisch auf zukünftige Beiträge zur Klimadebatte. Bernhard Kühn bringt es auf den Punkt: „Ein Datenschatz entsteht nicht über Nacht. Unsere Ergebnisse zeigen, wie sich allgemeine Trends lokal ausdrücken, und werden daher sowohl von der Nutzerschaft als auch von Fachkolleginnen und Fachkollegen geschätzt.“