Jena. Für die inhaftierte Person Maja in Ungarn setzen sich Unterstützer ein, eine andere Kundgebung dreht sich um den Krieg in Gaza.

Wegen zwei Kundgebungen in Jena muss am Sonnabend, 6. Juli, mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt gerechnet werden.

Palästina-Demo am Pulverturm

Die Kundgebung „Stop forced starvation, fight for liberation“ beginnt 14 Uhr am Pulverturm mit der Auftaktkundgebung. Ab etwa 15 Uhr ist nach Angaben deer Stadt mit einem Aufzug zu rechnen. Dieser führt vom Pulverturm zum Johannisplatz, Leutragraben, Schillerstraße, Engelplatz, Grietgasse, An der alten Post, Löbdergraben, Holzmarkt, Löbderstraße, Kollegiengasse, Leutragraben zurück zum Pulverturm.

Die Abschlusskundgebung dauert bis etwa 18 Uhr. Eine Privatperson habe die Kundgebung angemeldet. Die Demonstration setzt sich für den Staat Palästina ein, geht aus einer englischsprachigen Ankündigung auf Instagram hervor. Der israelische Einsatz wird als „zionistische Besetzung“ benannt.

Freiheit für Maja gefordert

Eine zweite Demonstration richtet sich „gegen Majas Auslieferung nach Ungarn“. Die Person aus der linksextremen Szene wurde zuletzt nach Ungarn ausgeliefert. Maja T. wird ein körperlicher Angriff auf Personen vorgeworfen, die an einem Neonazi-Treffen in Budapest teilnahmen. Unterstützer in Jena demonstrieren für die Freilassung ab 16 Uhr am Fichteplatz. Eine anschließende Demo-Route führt nach Angaben der Stadt über den Magdelstieg zum Westbahnhofstraße, Schillerstraße, Leutragraben, Johannisplatz , Fürstengraben, Schlossgasse zur Oberlauengasse auf den Markt. Die Abschlusskundgebung werde zwischen 18 und 20 Uhr abgehalten.

