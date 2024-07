Jena. Im August spielen „Banda Internationale“ und andere. ADFC bietet kommenden Dienstag eine Rad-Codierung an.

Folk-Musik- und Tanzfestival auf der Binderburg

Der parkähnliche Garten um die Binderburg in Jena-Burgau, wo früher eine historische Burganlage stand, ist seit einigen Jahren Schauplatz von Kunst-Symposien und Konzerten. Angeregt durch das Rudolstädter Folk-Festival wird dort am 10. und 11. August zum ersten Mal ein kleines, aber feines Folk-Musik- und Tanzfestival veranstaltet. Auf verschiedenen Bühnen spielen Musiker bis in die Nacht leidenschaftliche Livemusik aus den Genres Klezmer, Latino, Oriental, Brass, aber auch Jazz, Blues und alter deutscher Folkmusik. Den Auftakt am Samstag ab 13 Uhr bestreitet „Jezmer“, eine Klezmer Band mit Klaus Wegener. Den Sonntag eröffnet um 11 ein Jazzfrühstück. Zum Mitmachen laden eine Jam-Session und viele Musik-Aktionen für Kinder und Erwachsene ein. Als abendliche Highlights präsentieren „Banda Internationale“ am Samstag um 20 Uhr und „El Flecha Negra“ am Sonntag um 19 einen fulminanten Abschluss. Dazu genießt man internationale Spezialitäten, klassisches und veganes Gegrilltes vom Rost, selbstgemachte Limonaden, ausgesuchte Weine und Bier vom Fass.

ADFC bietet Rad-Codierung an

Am 9. Juli bietet der ADFC von 16 bis 18 Uhr eine Fahrrad-Codierung im Eingangsbereich des Gebäudes Spitzweidenweg 107 (neben der Tankstelle in der Camsdorfer Straße) an. Mittels Nadel-Codierer werden Fahrräder mit Stahl- oder Aluminium-Rahmen mit einer eindeutigen Kennzeichnung versehen. Die Codierung von E-Bike-Akkus ist nach Absprache möglich. Mitzubringen sind neben dem Fahrrad ein Ausweisdokument und der Eigentumsnachweis beziehungsweise Kaufbeleg sowie 10 Euro in bar. Für ADFC-Mitglieder ist der Service kostenfrei! Für die Codierung bittet der ADFC um vorherige Anmeldung unter der Nummer 0151-26576189 oder per E-Mail an werkstatt@adfc-jena.de. Zusätzlich ist jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat zwischen 16 und 19 Uhr die Selbsthilfe-Werkstatt im Keller des Gebäudes Spitzweidenweg 107 geöffnet. Hier stehen Werkzeug und Material für Reparaturen am eigenen Rad zur Verfügung, und ein Team hilft mit Rat und Tat bei komplexeren Problemen.

Axel Brakhage © Leibniz-HKI | Anna Schroll

Axel Brakhage erneut zum Vizepräsidenten gewählt

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Axel Brakhage als Vizepräsidenten in ihrer jährlichen Mitgliederversammlung in Potsdam mit großer Mehrheit bestätigt. Der Mikrobiologe und Infektionsforscher bleibt damit für eine weitere Amtszeit von vier Jahren im Präsidium der größten Forschungsförderorganisation und zentralen Selbstverwaltungseinrichtung der Wissenschaft in Deutschland. Axel Brakhage ist seit 2004 Professor für Mikrobiologie und Molekularbiologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI). Er erforscht die Infektionsbiologie humanpathogener Pilze und die Grundlagen der mikrobiellen Kommunikation als Quelle für neue mikrobielle Wirkstoffe, insbesondere Antibiotika.

Weitere Nachrichten aus Jena:

Hitziger City-Folk trifft staubige Straße

Der Kubus in Jena-Lobeda lädt am Sonntag ab 17 Uhr zu einem besonderen Musikereignis ein. Der aus Leipzig stammende Singer und Songwriter und Gitarrist Stefan Saffer wird das Publikum mit einem fesselnden Mix aus City-Folk, American-Rootsmusik und Blues verzaubern. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, jedoch wird um eine Spende gebeten, um lokale Musikkunst zu fördern. Stefan Saffer, mit amerikanischen Wurzeln und acht Alben im Gepäck, ist ein Meister des Storytelling. Neben seinen eigenen Songs wird Saffer auch Coverversionen von ikonischen Musikern wie Bruce Springsteen, Bob Dylan und Woody Guthrie präsentieren.

red