Jena. Die Polizei Jena ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Fußball Fans eine Hausfassade beschmiert haben.

Fußballanhänger verschafften sich Donnerstagnacht Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Binswangerstraße. Durch eine Dachluke stiegen sie auf das Dach und beschmierten die Fassade mit blauer, gelber und schwarzer Farbe. Der Schriftzug hat die Ausmaße um die 50 mal 2 Meter.

Wendemanöver geht schief

Ein 60-Jähriger ist am Donnerstagvormittag mit einer Ampel kollidiert. Nach Polizeiangaben soll er mit seinem Ford wohl beim Abbiegen in die Naumburger Straße den Wendekreis falsch eingeschätzt haben. Das Auto touchierte die Ampel, die kurz darauf abknickte und auf den Gehweg fiel. Am Pkw entstand kein sichtbarer Sachschaden.

Als Paketbote ausgegeben

Ein Unbekannter verschaffte sich am Donnerstagabend Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der St.-Jakob-Straße. Nach Polizeiangaben soll er sich als Paketbote ausgegeben haben. Im Hausflur entwendete der mutmaßliche Dieb ein Kinderfahrrad sowie ein Kinderwagen. Das Fehlen wurde etwa 45 Minuten später festgestellt. Die Polizei ermittelt.

