Jena. Ein Zeuge hat in Jena eine Prügelattacke auf einen älteren Herrn beobachtet und die Polizei alarmiert. Vom Opfer fehlt derzeit jede Spur. Außerdem wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Meldungen.

Eine Prügelattacke auf einen älteren Mann wurde am Samstagabend gegen 19 Uhr von einem Zeugen beobachtet.



Im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz nahe der alten Göschwitzer Brücke sollen zwei Männer auf einen älteren Herrn eingeschlagen haben, der mit einem Fahrrad unterwegs war. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten weder der Geschädigte noch die Täter angetroffen werden. Laut einem weiteren Zeugen soll der verletzte Radfahrer anschließend stadteinwärts gefahren sein und sichtbare Gesichtsverletzungen davongetragen haben.

So wird das Opfer beschrieben:

Der Geschädigte soll 60 bis 70 Jahre alt und relativ klein gewesen sein, er trug Dreitagebart und einen blauen Trainingsanzug und fuhr ein silbernes Rad.

Im Rahmen der Fahndung wurden Personen festgestellt, die als Täter infrage kommen. Die Polizei Jena bittet den Geschädigten, sich zu melden. Weiterhin werden Zeugen zum Sachverhalt gesucht.

Diebe richten hohen Schaden an

Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag einen Zigarettenautomaten in der Nähe eines Fleischwarenhändlers in der Daimler-Benz-Straße in Sulza/Jena auf. Die Diebe erbeuteten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Wie die Polizei mitteilt, wird allein der Sachschaden auf rund 2000 Euro geschätzt.

