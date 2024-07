Jena-Wasser erneuert störanfällige Trinkwasserleitungen in der Friedrich-Engels-Straße und Hügelstraße. Operetten-Zauber im Volkshaus. Orgelsommer geht am Mittwoch weiter.

Tiefbauarbeiten in der Hügelstraße starten am 15. Juli

Tiefbauarbeiten startet der Zweckverband Jena-Wasser am kommenden Montag, 15. Juli, in der Hügelstraße im Kernbergviertel. Auf einer Länge von etwa 35 Metern werden zwei störanfällige Trinkwasserleitungen, der vorhandene Mischwasserkanal sowie die zugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Gearbeitet wird in der Hügelstraße zwischen der Einmündung Friedrich-Engels-Straße und der Treppenanlage zum Dietrichweg. Die Straße bleibt im genannten Bereich bis zum Jahresende voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung wird für die Dauer der Arbeiten aufgehoben, sodass die Straße in beide Richtungen jeweils bis zur Baustelle befahren werden kann. Die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke ist für die direkt betroffenen Anwohner eingeschränkt und bedarf jeweils separater Abstimmungen mit der Baufirma vor Ort. Fußgänger können die Baustelle sicher passieren. Der Bauabschnitt in der Hügelstraße ist Teil einer Gesamtmaßnahme zur Erneuerung der störanfälligen Trinkwasserleitungen in der Friedrich-Engels-Straße. Für diese Hauptmaßnahme beginnen die Bauarbeiten direkt nach den Sommerferien am Donnerstag, 1. August. Gearbeitet wird dann zunächst bis zum Jahresende in einem Bereich zwischen Abzweig Wöllnitzer Straße bis zum Abzweig Kochersgraben ebenfalls unter Vollsperrung. Eine Umleitung wird über Wöllnitzer Straße, Jenertal und Kernbergstraße ausgeschildert. Für die von der Sperrung betroffene Bus-Linie 16 richtet der Jenaer Nahverkehr ab 1. August einen Pendelverkehr ein.

Zukunft des Wasserstrudels ist offen

Nachdem der Wasserstrudel an der Landfeste abermals zerstört worden war, wird das Areal nach Angaben der Stadt für die nächsten Wochen abgesperrt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Den reinen Materialschaden bezifferte die Stadtverwaltung auf 5500 Euro. „Ob der Wasserstrudel genauso wieder installiert wird, steht noch nicht fest, da es der zweite Vandalismusschaden in kurzer Zeit ist“, sagt eine Sprecherin. Geprüft werde derzeit, ob es Alternativen oder gegebenenfalls andere Möglichkeiten gebe. Bereits am Silvesterwochenende war die Glaskonstruktion des beliebten Spielgeräts zerstört worden.

Orgelwerke aus mehreren Jahrhunderten und mehreren Ländern

Die Stadtkirche Jena lädt ein zum achten Konzert des diesjährigen „Internationalen Orgelsommers“ am Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr. Der Organist Frank Heye, der für die ursprünglich vorgesehene Kseniya Pogorelaya aus Polozk (Belarus) einspringt, spielt bedeutende Orgelwerke aus mehreren Jahrhunderten und mehreren Ländern. Er eröffnet das Konzert mit Dietrich Buxtehudes Präludium in d, gefolgt von einem virtuosen Werk aus England: John Stanleys Voluntary in d-Moll. Es folgt eines der heitersten Orgelwerke Johann Sebastian Bachs, die sogenannte „Giga“-Fuge. Den Abschluss des Programms bilden zwei Kompositionen aus der Klangwelt der französischen Romantik: die „Drei Rhapsodien über bretonische Gesänge“ von Camille Saint-Saens und das Schlussstück „Fete“ (Fest) von Jean Langlais. Der Künstler des Abends, Frank Heye, Jahrgang 1964, erhielt seine musikalische Ausbildung als Organist am Genter Musikkonservatorium. Karten gibt es an der Abendkasse ab 19.15 Uhr

Prager Orchester bringt Operettenwelt ins Volkshaus

Musikliebhaber dürfen sich freuen: Am 15. September bringt das „Gala Sinfonie Orchester Prag“ im Volkshaus Glanz und Glorie der Operettenwelt auf die Bühne. Mit dem Konzert „Zauber der Operette“, das um 15.30 Uhr beginnt, sollen die Zuhörer mit einem Feuerwerk bekannter Melodien in den Bann gezogen werden. Auf dem Programm stehen Höhepunkte wie „Kaiser Walzer“, „Wer uns getraut“ und der „Radetzky-Marsch“. Orchester, Ballett und Solisten versprechen, mit Darbietungen und prachtvollen Kostümen die Atmosphäre Wiens lebhaft zu evozieren. Ein Moderator wird das Konzerterlebnis zusätzlich bereichern. Karten gibt es ab 19 Euro in der Tourist-Information, im Pressehaus am Holzmarkt oder im Ticketshop Thüringen.

