Jena. Die Polizei in Jena ermittelt nach einem Einbruch in einen Kindergarten. Zudem wird nach einem mutmaßlich flüchtigen Unfallfahrer gesucht.

Der Besitzer eines grünen Mopeds der Marke Simson meldete am Montagmorgen den Diebstahl seines Fahrzeugs. Dieses war zuvor an der Ernst-Zielinski-Straße mit einem Ketten- und Lenkerschloss befestigt worden, was den Täter nicht an dem Diebstahl hinderte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das Diebesgut zur Fahndung ausgeschrieben.

Radfahrer gestreift

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Jena und Ilmnitz gestürzt und hat sich verletzt. Schuld daran soll ein weißer SUV gewesen sein, der beim Überholen wohl den 27-Jährigen gestreift haben soll. Das Auto fuhr einfach weiter. Laut Polizei soll das Fahrzeug aus dem Saale-Holzland-Kreis stammen. Das Auto konnte bisher nicht gefunden werden und daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, (Aktenzeichen 0174575/2024).

Hoher Sachschaden bei Einbruch verursacht

In der Nacht zum Montag sind bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten in Jena-Göschwitz eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Worauf es die Einbrecher genau abgesehen hatten, wird aktuell noch ermittelt. Die Polizei hat den Tatort untersucht und Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red