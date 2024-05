Greiz/ Zeulenroda-Triebes. Puppentheater, Kirchkonzert und eine Einladung zu einer Führung im fürstlichen Greiz

52 Fahrer müssen mit einem Verwarn- oder Bußgeldbescheid rechnen

Polizeibeamte kontrollierten am Montag, dem 27. Mai, zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr in Greiz im Bereich Gommla die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt hielten sich 42 Fahrzeugführer nicht an die erlaubten 50 km/h und müssen nun mit einem Verwarn- bzw. Bußgeld rechnen.

In Hohenleuben wird Kindertag gefeiert

Der Kinder- und Jugendverein „Römer“ in dessen Trägerschaft auch das G3, der Jugendclub Hohenleuben, sich befindet, lädt zum internationalen Kindertag, am 1. Juni, alle großen und kleinen Hohenleubener zum kleinen Kinderfest in den Hohenleubener Jugendclub, Gartenstraße 2, ab 14 Uhr ein. DJ Constantin sorgt für für die passende musikalische Umrahmung und es warten viele Überraschungen auf die Kinder und Jugendlichen.

Im Kinder- und Jugendverein „Römer“ gibt es 1000 Euro zu gewinnen

Am Freitag, dem 31. Mai, lädt der Kinder- und Jugendverein „Römer“ in den Jugendclub Römer in Zeulenroda-Triebes ein. Das Puppentheater „Harlekin“ spielt „Dr. Faust“ auf seine Art. (ab 12 Jahren) und gleich im Anschluss sind Vertreter aller Vereine und auch Privatpersonen der Stadt Zeulenroda-Triebes in den Kinder- und Jugendclub eingeladen. Ab 16.30 Uhr wird die Vorsitzende vom „Römer“, Franziska Markert, gegen den Moderator Mario D. Richard vom MDR im Wettbewerb antreten. Der Mitteldeutsche Rundfunk wird an diesem Nachmittag die Sendung „Mach Dich ran“ aufzeichnen. Noch vor dem Wettbewerb kann aus dem Publikum heraus geschätzt werden, wer gewinnt. Für den Sieger winken 1000 Euro.

Das Mausoleum in Waldhaus für Besichtigung geöffnet

Am Sonntag, dem 2. Juni, wird das Mausoleum in Waldhaus in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, für Besichtigungen geöffnet sein. Für den letzten regierenden Fürsten Heinrich XXII. Reuss Älterer Linie war Waldhaus ein beliebter Ort. Aus diesem Grund ließ er sich im Jahr 1883 seine Ruhestätte, das Mausoleum, errichten. Vor über 15 Jahren wurde die Begräbnisstelle der letzten Greizer Reußen ä.L. durch die Stadt Greiz renoviert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Mausoleums, zu Heinrich XXII. und seiner Familie ist im Inneren der Kapelle zu besichtigen. Der Eintritt in diese historische Stätte ist frei, Spenden zum Erhalt des Mausoleums sind willkommen.

Durchs fürstliche Greiz wird geführt

Architektur, wie fürstliche Bauten, in Greiz erleben, dazu wird am Sonntag, 2. Juni, eingeladen.Fürst Heinrich XI. Reuss älterer Linie (1722-1800) ist eine Vielzahl einzigartiger Residenzgebäude in Greiz zu verdanken. Er prägte das Erscheinungsbild der ehemaligen Haupt- und Residenzstadt Greiz als einzigartiges Beispiel kleinstaatlicher Residenzarchitektur wie kein anderer Landesherr. Heute verdanken wir seinem außerordentlichen Repräsentationsbedürfnis die vielen barocken und klassizistischen Einzeldenkmäler, die heute noch den Stadtcharakter prägen. Seine Begeisterung für architektonische Neugestaltungen spiegeln sich wider, im Oberen Schloss, dem Schanzengarten mit Pavillon, der Orangerie und in den prachtvollen Räumlichkeiten des heutigen Museums im Oberen Schloss. Der Rundgang streift aber auch weitere Fürstliche Bauten, wie das Untere Schloss, die Alte Wache oder den Fürstlichen Marstall. Beginn ist 14 Uhr, Treffpunkt ist die Tourist-Information Greiz, Unteres Schloss, Burgplatz 12, hier können auch die Tickets im Wert von: Erwachsene fünf Euro/ ermäßigt drei Euro, erworben werden. (Dauer zwei Stunden)

Konzert am Sonntag in der Kirche Döhlen

Am Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr, findet in der Kirche zu Döhlen ein Konzert für 2 Violoncelli und Klavier/Orgel statt. Eine ganz seltene Besetzung wird am Sonntag, 2. Juni, 17 Uhr in der Kirche zu Döhlen zu Gehör kommen: zwei Violoncelli und Klavier bzw. Orgel! Mit Musik von Komponisten der Romantik und des Barocks werden Cornelius Hauptmann (Gera), Jürgen Tittes (Greiz) und Kirchenmusiker Uwe Großer (Naitschau) einen Klangraum eröffnen, der ganz eigener Art ist und viel Wärme und Anmut ausstrahlt. Die Gäste sind eingeladen, sich von den besonderen Klangfarben verzaubern zu lassen. Allen Liebhabern der Musik und allen Kammermusikfreunden gilt nicht nur die Einladung ins Weidattal nach Döhlen. Gleichzeitig können sie die wunderschön gelegene Kirche bewundern. Der Eintritt zum Konzert ist frei – um eine angemessene Spende wird am Ausgang freundlich gebeten.

Was zwischen den Zeilen steht ist im Bibliolog-Abend in Langenwetzendorf zu erfahren

Ein Bibliolog-Abend mit wunderbaren Entdeckungen findet am Freitag, 31. Mai, 19.30 Uhr in Langenwetzendorf (im Gemeindesaal des Pfarrhauses) statt. An diesem Abend wird es möglich sein, mal ganz anders in Biblische Erzählungen eintauchen zu können. Im Zentrum steht der „Bibliolog“. Diese Methode ist ein Weg, gemeinsam eine biblische Geschichte zu entdecken. Die Teilnehmer versetzen sich dabei in biblische Gestalten hinein. Damit kann man auch die „Zwischenräume“ der Texte mit eigenen Erfahrungen und Fantasie füllen. Manche Fragen, die in der Geschichte offenbleiben, können so eine persönliche Antwort finden. „Durch die Methode kann man einen lebendigen Zugang zu den wertvollen alten Texten finden und die Bedeutung der Bibel für das eigene Leben neu entdecken“, so Pfarrer Michel Debus, der zusammen mit Kirchenmusiker Uwe Großer diesen Abend gestalten wird.