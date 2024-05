Landkreis Greiz. Bei den Kommunalwahlen am Sonntag im Kreis Greiz haben vor allem AfD und freie Wählergruppen Zugewinne verzeichnet.

Die neuen Stadt- und Gemeinderäte im Kreis Greiz sind gewählt und in vielen Kommunen hat es teilweise erhebliche Verschiebungen der Machtverhältnisse gegeben. Insbesondere haben die AfD, das Bündnis Sahra Wagenknecht und Freie Wählerlisten eine größere Relevanz bekommen, als bisher. Hier die Zusammensetzung all jener Kommunalparlamente, die bislang noch nicht beleuchtet wurden und in denen mehr als eine Wählervereinigung auf dem Stimmzettel stand.

In Auma-Weidatal setzt sich der Stadtrat nur noch aus drei Parteien und Wählergruppen zusammen

Der neu gewählte, parteilose Bürgermeister der Landgemeinde Auma-Weidatal, Dirk Rüdiger, wird für die kommende Legislaturperiode mit den Mitgliedern dreier Parteien und Wählergruppen arbeiten können. Die CDU zieht in den Stadtrat von Auma-Weidatal mit neun Sitzen ein (plus zwei). Die Wählergruppe, die sich aus den Mitgliedern des Gewerbevereins/ Sportverein Blau-Weiß Auma (GVA/SVA) zusammensetzt, erhielt wie bisher vier Mandate und der Unabhängige Bürgerverein Auma zieht mit drei Sitzen in den Stadtrat ein – ebenso, wie in der letzten Legislaturperiode. Zur Stichwahl am 9. Juni sind die Bürger von Auma aufgefordert, ihre Stimme entweder Gernot Purkart (CDU) oder Anke Hempel (parteilos) für das Amt des Ortschaftsbürgermeisters in Auma zu geben.

Traditionell starke Freie Wähler-Gruppierungen in Berga-Wünschendorf

Der Berga-Wünschendorfer Stadtrat ist natürlich völlig neu zusammengesetzt. Die viertgrößte Stadt im Landkreis Greiz hatte zu Beginn des Jahres fusioniert und seither einen kommissarischen Stadtrat gebildet, der nun durch einen offiziell neu gewählten Rat ersetzt wird. Im höchsten Gremium der Fusionskommune bilden die Freien Wähler aus den beiden Ortsteilen Berga und Wünschendorf den größten Block. Die Bergaer sicherten sich sechs, die Wünschendorfer weitere drei Sitze im zwanzigköpfigen Stadtrat. Die CDU und die Bürgergemeinschaft Wünschendorf (BGW) kommen auf je drei Sitze und die Wählergemeinschaft „7 Streiche“ kann zwei Stadträte entsenden. Jeweils einen Sitz erhielten „Die Linke“ und die Wählergemeinschaften „Pro Kommune“ sowie „Aktiv für Bürger und Kommune“ (ABK). Am 9. Juni müssen die Berga-Wünschendorfer im zweiten Wahlgang entscheiden, ob die von der CDU aufgestellte Hauptamtsleiterin der Stadt, Grit Reinhardt, oder der parteilose frühere Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar die Kommune künftig als Bürgermeister führen soll.

Blick nach Brahmenau und Braunichswalde

In Brahmenau haben zwei Wählerlisten zur Wahl gestanden: Die Freie Wählergemeinschaft Brahmenau eroberte fünf der acht Sitze im Gemeinderat, die restlichen drei gingen an die Initiative „Vereintes Brahmenau“. Ganz ähnlich sieht es in Braunichswalde aus. Hier holte sich jedoch die CDU sechs der acht Gemeinderatssitze. Zwei Gemeinderäte stellt die örtliche Sportgemeinschaft SG Braunichswalde. Sechs Sitze hat der Gemeinderat Endschütz, vier davon sicherte sich die Freiwillige Feuerwehr und je einen erhält die Kirchgemeinde und die Sportgemeinschaft Endschütz.

CDU, SPD, Linke und FDP verlieren, die AfD verdoppelt sich in der Kreisstadt Greiz

In der größten Stadt im Landkreis, der Kreisstadt Greiz, waren dreißig Sitze zu vergeben. Die Wählergemeinschaft CDU/Gemeinsam für Greiz bleibt mit elf Mandaten stärkste Kraft, verlor aber mit elf Gewählten einen Sitz. Mit acht Gewählten stellt die AfD nun die zweitgrößte Fraktion, ein Plus von vier Sitzen. Stabil bei fünf Mandaten bleibt die Wählergemeinschaft IWA-Pro Region. Ein Mandat verliert die SPD, die nur noch drei Stadträte stellt, zwei Sitze hat die Linke erreicht (minus zwei Sitze im Vergleich zu 2019) und die Grünen erhalten einen Platz im Stadtrat, wo sie bislang nicht vertreten waren. Rausgeflogen ist hingegen die FDP, die ihren Sitz im Stadtrat damit verloren hat. Einfach wird die Arbeit damit sicher nicht für den alten und neuen Bürgermeister Alexander Schulze, der schon wie 2018 im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der Wähler erlangen konnte.

AfD erstmals im Gemeinderat Harth-Pöllnitz vertreten

In Harth-Pöllnitz hat die Bürgervertretung vier Sitze errungen, bisher waren es fünf, der insgesamt 14 Gemeinderäte, die man stellen konnte. Ebenfalls einen Platz weniger als bisher, nämlich drei, sicherte sich die Freie Wählergemeinschaft, Handwerkerschaft, Landwirtschaft und Sportgemeinschaft Niederpöllnitz. Damit hat diese Gruppierung genauso viele Plätze wie die AfD, die bislang noch nicht im Gemeinderat vertreten war. Die CDU konnte nur zwei der bisher vier Sitze in den neuen Gemeinderat retten. Und jeweils ein Mandat erkämpften sich die Interessengemeinschaft Ländlicher Raum (ILR) und die Gemeinschaft ZHP, Zukunft Harth-Pöllnitz.

Umverteilung der Sitze im Stadtrat Hohenleuben im Kreis Greiz

In Hohenleuben setzt sich der zukünftige Stadtrat wie folgt zusammen: Die Mitglieder der Wählervereinigung FDP/Bürger für Hohenleuben werden zukünftig mit sieben Mandaten und die Bürgerunion wird mit fünf Sitzen vertreten sein. Die zwei Fraktionen bildeten schon in der letzten Legislaturperiode den Stadtrat. Die Bürgerunion, die 2019 nur mit drei Kandidaten in die Kommunalwahl 2019 einzog, hat also zwei Mandate hinzugewonnen, die Wählervereinigung musste zwei Sitze gegenüber der letzten Legislaturperiode abgegeben.

So sind die Räte in Kauern, Korbußen und Kraftsdorf besetzt

Im Dorf Kauern sind sechs Gemeinderatssitze zu vergeben gewesen, vier davon gingen an die Interessengemeinschaft Kauern und zwei an die Gruppe „Miteinander für Kauern“. Eine ganz ähnliche Situation gibt es in Korbußen, wo ebenfalls sechs Sitze zu vergeben waren. Vier davon gehen an die ABF, was nicht etwa wie einst zu DDR-Zeiten die „Arbeiter- und Bauern-Fakultät“ meint, sondern die Agrarinteressengemeinschaft-Bürgerforum-Feuerwehrverein Korbußen (ABF). Zwei Sitze gingen an die Freien Wähler Korbußen. Kraftsdorf Deutlich vielfältiger geht es in Kraftsdorf zu. Hier gewann der Traditions- und Freiwillige Feuerwehrverein Töppeln, Mühlsdorf, Pörsdorf drei Sitze, ebenso die AfD. Die CDU, der GWV Rüdersdorf, die Freie Wählergemeinschaft Niederndorf und der Feuerwehrverein/Maibaumsetzer Oberndorf konnten je zwei Sitze erobern. Je einen Sitz im 16-köpfigen Gemeinderat haben die Wählergruppe Harpersdorf und die Wählergemeinschaft Feuerwehr Kraftsdorf errungen.

Langenwetzendorfer CDU zukünftig mit sieben Ratmitgliedern vertreten

Die Gemeinde Langenwetzendorf hingegen ist nun noch fester in CDU-Hand als bisher. Sieben statt bisher fünf der 16 Gemeinderäte kommen auf Unionsticket in den neuen Gemeinderat. Je drei Mandate errangen die AfD (plus ein Sitz) und die Bürgerbewegung (minus ein Sitz). Die freien Wähler konnten zwei Sitze gewinnen (einen mehr als bisher) und der Feuerwehrverein Neugernsdorf hat einen Sitz errungen. Linke und FDP traten hier gar nicht an, die IWA-Pro Region ging wie schon zur letzten Wahl leer aus.

Mit fünf Mandaten ist die Fraktion der CDU stärkste Kraft im Gemeinderat Langenwolschendorf. Für die CDU stimmten 57,3 Wähler bei einer Wahlbeteiligung von 72,6 Prozent. Drei Sitze im Gemeinderat werden von Vertretern der Freien Wählergemeinschaft besetzt. Sie erhielten 46,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Der Gemeinderat setzt sich aus acht Ratsmitgliedern zusammen.

In die sechs Gemeinderatssitze in Lindenkreuz teilen sich die Feuerwehr Lindenkreuz (vier Sitze) und der Feuerwehr- und Bürgerverein Waltersdorf, mit zwei Mandaten. Die 16 Sitze des Gemeinderates Mohlsdorf-Teichwolframsdorf teilen sich wie folgt auf: Die CDU hat sechs Gemeinderäte, je drei werden durch die IWA-Pro Region, die AfD und die freien Wähler gestellt. Die Linke ist mit einem Gemeinderat dabei.

Nur noch drei Wählergruppen im Stadtrat Münchenbernsdorf

Der Stadtrat Münchenbernsdorf mit seinen 14 Mitgliedern wird künftig nur noch von drei Wählergruppen „bestückt“. Die CDU löst als stärkste Kraft (sechs statt bisher vier Sitze) die Freie Wählergemeinschaft Pro Kommune ab, die nur noch fünf statt bislang acht Sitze halten wird. Der Motorsportclub MC Münchenbernsdorf wurde mit drei statt bisher einem Kandidaten ins Stadtparlament gewählt. Die Wählergemeinschaft KVP/JC/FWV hat sich in Pölzig sieben der insgesamt zwölf Sitze gesichert, drei errang der TSV Pölzig und zwei gingen an die CDU. Die Feuerwehr Haselbach stellt die meisten Gemeinderäte in Rückersdorf, drei Mandate bei acht Gemeinderäten kommen von dieser. Die Freiwillige Feuerwehr Rückersdorf und die Wählergemeinschaft Reust bekommen zwei Sitze und einer geht an die CDU.

In Saara sind acht Gemeinderäte am Start, drei vom Saartalverein, je zwei von CDU und Feuerwehr und einen Sitz bekommt die Vereinigung „Pro Saara – Für Alle“. Die sechs Mandate in Schwaara teilen sich die Initiative „Ja zu Schwaara“ (vier Sitze) und „Pro Kommune“ mit zwei Gemeinderäten. In Seelingstädt haben die Freien Wähler fünf der zwölf Mandate gewonnen, drei gehen an die Interessengemeinschaft Seelingstädt und je zwei an Kandidaten der CDU und der offenen Wählergruppe.