Greiz. Das Thüringer Schulsystem muss dringend an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden, nicht nur an die Digitalisierung, meint unser Autor Ingo Eckardt.

Es ehrt den linken Kultusminister Helmut Holter ohne Zweifel, dass er auch zum Ende der Legislatur hin, noch weite Wege auf sich nimmt, um selber ein Bild zu erhalten, wie es um Digitalisierung und Schulentwicklung im Freistaat steht – so kann man zweifellos seine Tour ins Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium werten. Dort lernen Jugendliche ab Klasse 9 mit iPads. Soweit so gut, doch derzeit bleiben die Kosten für das Tablet mit dem angebissenen Apfel bei den Eltern hängen. Nun mag es am Gymnasium möglich sein, dass dort wohlsituierte Menschen ihre Kinder hinschicken und zwischen 450 und 1500 Euro (Neupreise) für das geforderte Gerät als geringes Problem anschauen.

Auch im Kreis Greiz würden staatlich finanzierte Tablets für Gerechtigkeit sorgen

Über die gesamte Gesellschaft geschaut, dürfte das zu einem Problem für viele Familien werden, wenn das der Standard sein soll. Selbst wenn man gebrauchte Tablets zugrunde legt, dürften gerade Familien mit mehreren Kindern, die ohnehin von der Inflation der vergangenen zwei Jahre besonders geschlagen waren, große Probleme bekommen, die teuren Geräte für ihre Sprösslinge zu finanzieren. Dass Bildungswege in Deutschland mehr von sozialer Herkunft abhängig sind, als die s gut ist, sollte man als Binsenweisheit akzeptieren. Diese Form der Finanzierung von Unterrichtsmitteln dürfte dieses Problem weiter verschärfen.

Und es steht die Frage nach Lehrmittelfreiheit. Vielleicht ist es doch eine staatliche Aufgabe, jedem Schüler der Sekundarstufe mit einem solchen Gerät auszustatten, das im besten Fall auch noch für das erhoffte Studium oder die angestrebte Ausbildung taugt.

Am Ende steht und fällt alles – auch im Greizer Land – mit quantitativ und qualitativ guten Lehrern

Noch wichtiger als Technik in der Schule ist aber, dass es einheitliche Anforderungen an Schüler und einheitliche Regeln für die Gewinnung von Lehrern gibt. Am Ende ist der Mensch vor der Klasse wichtiger, als das Gerät auf dem Tisch. Wenn sich Holter in seiner zu Ende gehenden Amtszeit einsetzen würde, wäre das echte Zukunftspolitik.