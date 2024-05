Vor einem Jahr bekam der Elsterperlenweg das Zertifikat zum Qualitätsweg: Neben Wanderwegewart Harry Reinhold und Ellen Höfer vom Landratsamt Greiz waren auch die beiden Stichwahl-Kontrahenten Grit Reinhardt (3.v.l.) und der damalige Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar (3.v.r.) dabei, als Bergas Bürgermeister Heinz-Peter Beyer von Andreas Kraus, dem Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland das Zertifikat erhielten. Am Sonntag, dem 9. Juni streben nun die beiden das Bürgermeisteramt in Berga-Wünschendorf an. © Funke Medien Thüringen | Fanny Zölsmann