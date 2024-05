Greiz/Zeulenroda-Triebes/Berga-Wünschendorf. Von Landrat über Bürgermeister bis zu den Ortsteilchefs: Am 9. Juni geht die Kommunalwahl in die Verlängerung. Diese Menschen stehen zur Wahl.

Am 9. Juni steht das nächste Datum im Superwahljahr an. Dann wird nicht nur das Europaparlament gewählt, es stehen auch in verschiedenen Orten Stichwahlen an, nachdem dort bei der Wahl am Sonntag, 26. Mai, kein Kandidat die absolute Mehrheit erringen konnte.

Wir haben noch einmal die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Stichwahlen zusammengestellt. Alle angegebenen Zahlen stammen vom Statistischen Landesamt Thüringen.

1. Was ist die wichtigste Stichwahl im Kreis Greiz?

Wenn man die Zahl der Einwohner nimmt, die von der Entscheidung betroffen sind, dann auf jeden Fall die Stichwahl um den Chefsessel im Landratsamt. Dort gingen der CDU-Kandidat Ulli Schäfer und die AfD-Kandidatin Kerstin Müller als Sieger aus der Wahl am Sonntag hervor. Die Reaktionen der Wahlgewinner und -verlierer reichten von Freude bis Enttäuschung. Was Ulli Schäfer und Kerstin Müller für den Landkreis vorhaben, haben sie auch im OTZ-Wahlforum vor der Kommunalwahl erzählt.

2. Gibt es weitere Stichwahlen?

Ja, bei den Bürgermeister- und Ortsteilbürgermeisterwahlen.

Weitere Nachrichten zur Wahl im Kreis Greiz

3. Wo stehen bei den Bürgermeistern Stichwahlen an und wer bewirbt sich?

In Ronneburg gehen die beiden Kandidaten Olaf Köhler (RWG) und Einzelbewerber André Ruderisch in die Stichwahl. Köhler holte 35,4 Prozent, Ruderisch 40,1 Prozent.

In Zeulenroda-Triebes gibt es die vielleicht spannendste Stichwahl, da hier kein klarer Favorit hervorsticht. Andreas Stiller (AfD) kam auf 20,1 Prozent. Mit ihm in die Stichwahl zieht Heike Bergmann (IWA-Pro Region Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) ein. Sie hatte nach dem vorläufigen Ergebnis 18 Prozent der gültigen Stimmen geholt. Jetzt allerdings steht schon fest, dass der noch amtierende Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) nicht mehr im Rennen ist, er holte nur 14,8 Prozent und Platz vier in der Kommunalwahl. Er will nun Heike Bergmann unterstützen.

Auch in der jüngsten und viertgrößten Stadt des Landkreises Greiz, Berga-Wünschendorf, gehen zwei Kandidaten in die Stichwahl. Der ehemalige Wünschendorfer Bürgermeister, Marco Geelhaar, ging mit 33,5 Prozent als Sieger aus der Wahl hervor. Für die CDU tritt nun Grit Reinhardt gegen ihn an, die 28,6 Prozent der Stimmen holte.

4. Gibt es auch Ortsteilbürgermeister, die in die Stichwahl müssen?

Ja und gleich in mehreren Orten.

In Reichardtsdorf (Bad Köstritz) gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Jörg Scheffel (49,4 Prozent) und Hagen Lehnhardt (48,2 Prozent).

In Reinsdorf (Greiz) müssen Amtsinhaber Michael Hendel (47,1 Prozent) und Matthias Singer (33,9 Prozent) in die Stichwahl.

Auch in den beiden Langenwetzendorfer Ortsteilen Neugernsdorf und Hain gibt es Stichwahlen um den Ortsteilbürgermeister. In Neugernsdorf zwischen Wilfried Geyer (39,1 Prozent) und Beate Männche (27,5 Prozent) in Hain zwischen Olaf Firiedrich (26,3 Prozent) und Andrea Haupt (21,1 Prozent).

In Triebes (Zeulenroda-Triebes) gehen Axel Wagner (48,8 Prozent) und Andreas Senkowski (34,4 Prozent) in die Stichwahl, in Auma (Auma-Weidatal) Anke Hempel (46,7 Prozent) und Gernot Purkart (29,2 Prozent) und in Töppeln (Kraftsdorf) Ralph Weidhaas (47,3 Prozent) und Stephanie Wolf (29,1 Prozent).

5. Wann stehen die Ergebnisse fest?

Das ist wie schon bei der Kommunalwahl am Sonntag schwer zu sagen. Es sollte jedoch um einiges schneller gehen, da jeweils nur zwei Kandidaten zur Wahl stehen, für die man auch nur eine Stimme abgeben kann. Die Auszählung der Ergebnisse außerhalb der Europawahl sollte also etwas früher zu Ende sein.

6. Was sind die Lehren aus der Wahl?

Weniger bei den Bürgermeistern dafür aber in den Stadt- und Gemeindeparlamenten sind neben der CDU, die vielen Orten stärkste Kraft wurde, vor allem die AfD, das Bündnis Sahra Wagenknecht und die Freien Wähler die Gewinner. In Greiz beispielsweise ist die AfD nun mit acht statt vier Sitzen im Stadtrat, im Kreistag Greiz hat sie nun zwölf statt bisher neun Sitze. Im Kreistag erstmals vertreten ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, das aus dem Stand 11,1 Prozent oder fünf Sitze holt.