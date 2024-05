Landkreist Greiz. Durch den Deutschen Wetterdienst gibt es Unwetterwarnungen für das Vogtland. So ist die Situation. Live-Ticker bei Gefahrenlagen geplant.

Die Unwetterzentrale, die Nina-Warnapp und auch die App Katwarn haben in den vergangenen Tagen vor massivem Starkregen auch in Teilen Ostthüringens und des Vogtlandes allgemein gewarnt. Die Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises haben sich gerüstet, Sandsäcke wurden gefüllt, Technik bereitgestellt und viele zusätzliche Einsatzpläne geschrieben.

Unwetterwarnung für den Landkreis Greiz leicht abgeschwächt

Am Freitagmittag kam nun eine Nachricht, die so manchen aufatmen ließ und vorsichtige Hoffnung verbreitete. Während das hohe Risiko, es wurde bis zu 90 Prozent Dauerregen ab Freitagnacht einsetzen, ist die erwartete Niederschlagsmenge um fast 50 Prozent zurückgenommen worden. Dafür aber gibt es indessen Warnungen vor Gewitter.

Bei manch einem Zeitgenossen wird beim Blick auf die Wetterkarten derzeit ziemlich mulmig, ähnelt der Regenkeil doch in großem Maße den Bedingungen von vor elf Jahren – damals, ebenfalls am 1. Juni-Wochenende, hatte der Kreis mit einem Jahrhunderthochwasser zu kämpfen. Doch man ist in den Kommunen nun augenscheinlich sensibilisiert. Das Landratsamt teilt auf OTZ-Anfrage mit, dass man sich im Landkreis Greiz auf die für das Wochenende vorhergesagten ergiebigen Niederschläge vorbereitet. Mit Stand Freitagmittag (31. Mai) stellt sich die Situation noch verhältnismäßig entspannt dar, die Lage werde aber kontinuierlich vom internen Stab des Landratsamtes beobachtet.

Landratsamt Greiz hat sich auf Gefahrenlage vorbereitet

Nach den vorliegenden Erkenntnissen des Wetterdienstes werden am Sonnabend, 1. Juni, zwischen 12 und 15 Uhr starke Niederschläge erwartet. Allerdings ist die Prognoselage noch sehr unsicher. Alle Feuerwehren sind informiert und in Bereitschaft. Die Pegelstände der Weißen Elster, der Weida und der Auma werden kontinuierlich überwacht, um gegebenenfalls unverzüglich weitere Maßnahmen einzuleiten. „Bereits am Donnerstag ergingen Vorabinformationen an die Schulen, kreiseigenen Turnhallen und Kultureinrichtungen, um Vorkehrungen zu treffen“, heißt es in der Information der Kreisbehörde.

Landrätin Martina Schweinsburg erinnert daran, dass das Szenario sich ähnlich entwickelt wie nahezu auf den Tag genau vor elf Jahren. „Wir beobachten die Lage sehr genau und sind vorbereitet. Wir gehen das mit Professionalität und Besonnenheit an. Mein Dank gilt bereits den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehren, des Katastrophenschutzes und der Hilfsorganisationen, die sich mit hohem Engagement auf eine mögliche Unwetterlage vorbereiten. Ich hoffe, dass wir im Landkreis Greiz glimpflich davonkommen“, erklärt Landrätin Martina Schweinsburg.