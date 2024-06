Starkregen und Gewitter haben am Samstagnachmittag zahlreiche Feuerwehreinsätze im Landkreis Greiz und an weiteren Orten in Ostthüringen ausgelöst. Besonders betroffen war Hilbersdorf.

Nach etwa eineinhalb Stunden Dauerregen war der Ortskern überflutet. © Björn Walther | Björn Walther

Ein normalerweise unterirdischer Bach brach ans Tageslicht. © Björn Walther | Björn Walther