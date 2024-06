Greiz/Zeulenroda-Triebes. Skatspieler laden zum Ausspielen des Jackpots, Tischtennisspieler lassen 2023 Revue passieren und Oldtimerausfahrt startet erst Mitte Juni

Die Mitglieder des TC Rot-Weiß Zeulenroda laden am Freitag, dem 7. Juni alle Vereinsmitglieder zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein. Starten wird diese um 18.30 Uhr im Vereinsheim. Neben dem Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr werden auch viele weitere Themen auf dem Programm stehen. Aus diesem Grund wird um zahlreiches Erscheinen gebeten.

Verband für Behinderte lädt zur Verkehrsteilnehmerschulung ein

Der Verband für Behinderte Greiz e. V. lädt im Rahmen seines Mehrgenerationen-Treffs am 10. Juni, um 17 Uhr, alle aktiven und interessierten Verkehrsteilnehmer jeden Alters, zur kostenlosen Verkehrsteilnehmerschulung ein. Diese findet in der Begegnungsstätte des Verbandes in der Altstadtgalerie, Marienstraße 1-5 in Greiz, 1. OG statt. Um rechtzeitige Voranmeldung unter: 03661 6 35 88 wird gebeten.

Preisskat der Karpfenpfeifer im Ratskeller

Am Mittwoch, dem 5. Juni, um 18 Uhr laden die Mitglieder des Skatclub „Karpfenpfeifer“ Zeulenroda zu einem öffentlichen Skatabend mit Ausspielung des Jackpots (200 Euro) alle Freunde des Skatspiels in den Ratskeller am Markt in Zeulenroda-Triebes, ein.

Weitere Nachrichten aus der Region

Aktionstag gegen den Schmerz in Greiz

Am 4. Juni 2024 findet der nationale „Aktionstag gegen den Schmerz“ statt – ein wichtiges Ereignis, das bereits zum 13. Mal organisiert wird, um Betroffene und ihre Angehörigen über Versorgungsmöglichkeiten zu informieren und zu beraten. Bundesweit organisieren etwa 150 Einrichtungen wie Praxen, Kliniken, Apotheken, Pflege- und Physiotherapieeinrichtungen sowie Patientenorganisationen Aktionen, Infotage und Vorträge. Auch das Department Schmerztherapie der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH beteiligt sich an diesem Aktionstag. Die Initiative wurde 2012 von der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. und ihren Partnerorganisationen ins Leben gerufen, um die lückenhafte Versorgung von Millionen von Menschen mit wiederkehrenden Schmerzen aufzuzeigen. Von 9 bis 18 Uhr ist eine kostenlose Telefon-Hotline eingerichtet. Dort beantworten Expertinnen und Experten Fragen rund um das Thema Schmerz. (Kostenlose Hotline für Betroffene und Angehörig unter Telefon: 0800 1 81 81 20). Mit dabei: Dr. Ronald Krüger, Leiter des Departments Schmerztherapie der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.

Volksbank unterstützt den Vogtländischen Atemschutztag in Bernsgrün

Bereits zum wiederholten Male wird am 27. und 28. September 2024 der Vogtländische Atemschutztag durch die Feuerwehr der Stadt Zeulenroda-Triebes, Ortsteilwehr Bernsgrün durchgeführt. Die ehrenamtlichen Helfer baten im Frühjahr um eine Unterstützung für die Durchführung der Informations- und Ausbildungstage im Herbst dieses Jahres. Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG unterstützt das Vorhaben und übergab einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro an die Bernsgrüner Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr. Privatkundenberater Moritz Schramm überbrachte die Unterstützung zu einem persönlichen Treffen und konnte sich vor Ort über das geplante Vorhaben informieren.

Oldtimer Ausfahrt durch die Fürstenstadt Greiz wurde verschoben

Die Ausfahrt der Oldtimer durch die fürstliche Stadt Greiz wurde aufgrund des Regens vom 1. Juni auf den 15. Juni verschoben, teilt Bernd Grolle mit.