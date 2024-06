Zeulenroda-Triebes. Dieser besondere Höhepunkt für junge Leute startet Samstagabend. Mit Höhenfeuerwerk, Dixiland Night, Job- und Ausbildungsmesse sowie einem Handwerker- und Genussmarkt gehts in Zeulenroda am Wochenende in den Sommer.

Nach den vielen Gästen im vergangenen Jahr gibt es am Sonntag, 9. Juni, eine zweite Auflage des Handwerker- und Genussmarkts in der Ferienhaussiedlung „Manoah“ am Zeulenrodaer Meer. Umrahmt wird das bunte Markttreiben, das um 11 Uhr von den Oschitzer Blasmusikanten eröffnet wird, von einem Sommerfest, das schon am Freitagabend beginnt. Bereits am Freitag, ab 18 Uhr, wird zur Dixieland Night eingeladen. DJ Samuel wartet mit Musik der 80er- und 90er-Jahren auf. Am Sonnabendnachmittag können sich die jungen Leute über Job- und Ausbildungschancen in der Region informieren und ab 19 Uhr startet eine Silent-Party. (Silent Disco - hier wird die Musik über Funkkopfhörer anstatt über Lautsprecherboxen gehört. Wird die Szenerie ohne Kopfhörer verfolgt, ist keine Musik zu hören, sondern nur tanzende Menschen in einem stillen Raum).