Greiz/Zeulenroda-Triebes. Führungen durch den Greizer Park, ein besonderes Konzert, Polizeinachrichten und mehr Meldungen aus dem Landkreis Greiz.

Die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und dem restlichen Landkreis Greiz für Mittwoch, dem 12. Juni.

Einbrecher im Sportlerheim Braunichswalde

Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Sonntagmittag und Montagnachmittag, 9./10. Juni, in das Sportlerheim Braunichswalde eingebrochen. Unbekannte stahlen Nahrungsmittel und Kupferkabel und beschädigten zwei Türen. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1800 Euro geschätzt. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen.

52-Jährige baut laut Polizei betrunken einen Unfall

Am Montag, 10. Juni, gegen 18 Uhr informierte ein Mann die Polizei Greiz, dass es gerade zu einem Unfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße gekommen sei. Eine 62-Jährige wäre plötzlich gegen einen abgestellten Pkw gefahren und verhalte sich merkwürdig. Die Beamten führten laut Polizeibericht vor Ort einen Atemalkoholtest durch, welcher 0,52 Promille anzeigte. Aufgrund des verursachten Unfalls gelte dies als Ausfallerscheinung und werde strafrechtlich verfolgt. Es wurde für die Frau eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt, so die Polizei.

Zwei Führungen durch den Greizer Park

Die Tourist-Information Greiz bietet in den nächsten Tagen gleich zwei Führungen durch den Greizer Park an, bei dem man nicht nur den Landschaftspark kennenlernen kann, sondern auch viel über seine Geschichte erfährt. Die Touren werden am Donnerstag. 13. Juni, und am Samstag, 15. Juni, angeboten. 14 Uhr geht es jeweils an der Tourist-Information im Unteren Schloss los. Dort gibt es bis 15 Minuten vor Tourstart auch die Tickets für fünf Euro (Erwachsene) beziehungsweise drei Euro (Kinder).

Weitere Nachrichten aus der Region

Böhmischer Gast beim Sonntagsgespräch in Hohenleuben

Am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr findet im Museum Reichenfels in Hohenleuben das letzte Sonntagsgespräch vor der Sommerpause statt. Zu Gast beim Altertumsforschenden Verein ist Štěpán Karel Odstrčil, ein Historiker und Volkskundler am Museum in Eger/Cheb. Er ist Kenner der böhmischen und tschechischen Geschichte sowie des Kulturweges der Vögte auf tschechischer Seite. Auf Deutsch will er über Historisches und Aktuelles aus dem böhmischen Vogtland plaudern.

Goetheallee in Zeulenroda wird gesperrt

Die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes informiert, dass in der Goetheallee 9 bis 11 Arbeiten an der Abwasserleitung notwendig sind. Aus diesem Grund ist im Zeitraum vom 19. bis 29. Juni eine Änderung der Verkehrsführung notwendig. Aus Richtung Schleiz wird der gesamte Fahrzeugverkehr über die Friedrich-Engels-Straße, Kleinwolschendorfer Straße umgeleitet. Der Beschilderungsplan kann unter www.zeulenroda-triebes.de. eingesehen werden.

Stadtrat Hohenleuben konstituiert sich

Der Stadtrat in Hohenleuben trifft sich am Montag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Reußischer Hof zu seiner konstituierenden Sitzung. Dabei werden unter anderem die Ausschüsse neu besetzt und ein Beigeordneter wird neu gewählt. Außerdem soll es unter anderem um überplanmäßige Ausgaben im Bereich „Anwaltskosten Rechtsbeistand“ und „Erstellung Flächennutzungsplan“ gehen, verrät der Blick auf die Tagesordnung.

Konzert mit Cynthia Nickschas auf dem Hof 19 in Braunichswalde

Zum nächsten Konzert auf dem Hof 19 in Braunichswalde wird am Samstag, 15. Juni, ab 20 Uhr eingeladen. Im Garten des Hofs spielen „Cynthia Nickschas & friends“. Die aus einer Musikerfamilie stammende Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin zog turbulente Lehrjahre als Straßenmusikerin einem monotonen Berufsleben vor und hat neben namhaften Festivals auch schon Auftritte im Fernsehen und Radio absolviert, schreiben die Organisatoren. Die Musikerin „ist gerne unangepasst, ist Rebellion, Leidenschaft und pure Energie. Sie kann Mut machen und dabei den Finger in die Wunde legen. Sie spricht an, konfrontiert, nennt die Dinge beim Namen, scheut keinen Konflikt. Dabei präsentiert sie immer eine positive Weltsicht und gibt eigene Anreize und Impulse für Alternativen und Veränderungen“, heißt es weiter.

Kartenreservierung unter 0152/08 93 93 59 oder im Ticket Shop Thüringen kaufen.

Rollbockschuppen in Oberheinsdorf öffnet wieder

Am kommenden Sonntag, 15. Juni, hat der Rollbockschuppen in Oberheinsdorf von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben den Informationen zum Jubiläum „115 Jahre Rollbockbahn-Personenverkehr“ und den Einblick in die Arbeiten des bekannten Eisenbahnmalers Peter König aus Aue gibt es weiteres Bildmaterial zu der Schmalspurbahn. Neu ist diesmal vor allem die Eisenbahnanlage im Oberdeck der Ausstellung. Dort fahren zwei Gartenbahnlokomotiven ihre Runden.