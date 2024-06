Landkreis Greiz. Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus dem Landkreis Greiz: Konzert mit jungen Musikerinnen und mehr.

Das sind die Polizeinachrichten, Veranstaltungsankündigungen und Meldungen aus dem Landkreis Greiz für Donnerstag, 13. Juni.

15-Jährige bei Unfall in Mehla verletzt

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich am Dienstag, 11. Juni, gegen 11.30 Uhr in Mehla, Ortsausgang in Richtung Triebes, ein Unfall, bei dem eine 15-Jährige leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 67-Jähriger mit seinem Auto die Vorfahrt, als er in Richtung Triebes fahren wollte. Die 15-jährige Mopedfahrerin war auf der Landesstraße unterwegs. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Stadtrat konstituiert sich in Greiz

Am Mittwoch, 19. Juni, findet in der Vogtlandhalle Greiz ab 18 Uhr die konstituierende Sitzung des Greizer Stadtrates nach der Wahl statt. Unter anderem werden die Ausschüsse besetzt, Beigeordnete gewählt und auch die Mitglieder der Greizer Aufsichtsräte bestimmt.

Musikerinnen interpretieren unbekannte Stücke von Henri Vieuxtemps in Hohenleuben

Wenn am Samstag, 15. Juni, ab 16 Uhr im Bibelsaal Hohenleuben wiederentdeckte Werke von Henri Vieuxtemps erklingen, dann geben sich Chiara-Marie Dullin, Gina-Sophie Gaebelein, Judith Kaiser, Lisa Wolf und Sujung Yun ein Stell-Dich-ein. Doch es wird kein normales Konzert sein, was die jungen Damen bieten. Sie spielen musikalische Stücke, die auf ihrer geplanten CD zu hören sein werden. Während der Einspielungen wurden sie von dem 50 Mann starken Orchester der Vogtland Philharmonie begleitet.

An diesem Nachmittag in Hohenleuben geben die jungen Damen aus dem Landkreis Greiz dem Publikum einen musikalischen Vorgeschmack auf ihre CD. Begleitet werden sie in Hohenleuben von einer Pianistin. Zu hören sind Werke von Henri Vieuxtemps (1820 – 1881), einem belgischen Geigenvirtuosen. In Musikerkreisen wird Vieuxtemps auch als „Franz List“ der Geige genannt. Für die Musikerinnen ist es wichtig zu zeigen, dass „klassische Musik“ etwas Großartiges ist, schreiben sie. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Die jungen Musikerinnen bitten um eine Spende. Mit den Beträgen aus ihren Konzerten wollen sie zur Finanzierung der Aufnahmen für die CD beitragen.

Alina Dillner Trio im 10arium Greiz

Zum Abschluss des „Greizer Klangfrühlings“ erwartet die Gäste im 10arium am Freitagabend, 14. Juni, ab 19.30 Uhr ein Abend mit wunderbaren Klängen des Alina Dillner Jazz Trios. Alina Dillner ist Greizerin, angehende Jazzsängerin und belegte auch bei „Jugend musiziert“ bereits erste Plätze. Das frisch gebackene Trio, bestehend aus Dillner, Paul Schneider und Uwe Rapp, entfaltet sich nicht in Begleitung von lärmenden Verstärkerboxen, sondern purer Akustik. Paul Schneider, ein gebürtiger Erfurter, spielt auch in in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Joscho Stefan oder bei Brise Manouche. Mit zarten und differenzierten Jazzgitarrenklängen wird dem Instrument eine ganz neue Farbe verliehen. Auch der erfahrene Kontrabassist Uwe Rapp fügt sich mit seiner markanten Spielweise brillant ein, versprechen die Organisatoren. Gemeinsam interpretieren sie altbewährte Jazzstandards, darunter „Summertime“, aber auch modernere Künstler wie Melody Gardot, Norah Jones und Katie Melua.Tickets ab 5,50 Euro gibt es montags von 17 bis 20 Uhr in der Entspannbar, in der Tourist-Information Greiz und jederzeit online im Tickettoaster.

Jazzsession in der Musikschule Zeulenroda

Am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 13 Uhr findet in der Musikschule „Fritz Sporn“ in Zeulenroda-Triebes eine Jazzsession statt. Alle Jazz- oder Musikfreunde sind willkommen.

Weitere Nachrichten aus der Region

Kräuterwanderung in Berga

Der Outdoor-Spezialist Rocco Hartwig vom Outdoorcamp „Naturinstinkte“ in Berga lädt am Samstag, 15. Juni, zu einer zwei- bis dreistündigen Kräuterwanderung auf dem Schlossberg in Berga ein. Ab 10.30 Uhr werden von Kräuterkundigen Mattias Brändel Heil- und Wildpflanzen vorgestellt. Er erklärt ihre Wirkungsweisen und gibt Ideen, wie sie im Alltag genutzt werden können. Wetterangepasste Kleidung ist empfohlen und ein Körbchen zum Sammeln kann gern mitgebracht werden. Es fallen Kosten über 25 Euro an. Kinder unter 16 Jahren brauchen nichts zahlen. Anmeldung und Rückfragen sind bei Rocco Hartwig möglich, Telefonnummer: 0176/30 15 69 05 oder Mail: rocco.hartwig@googlemail.com.

Telekom erweitert Mobilfunknetz im Landkreis Greiz

„Die Mobilfunkversorgung im Landkreis Greiz ist jetzt noch besser“, schreibt die Telekom in einer Mitteilung. In den vergangenen zwei Monaten seien zwei Standorte mit 5G erweitert worden. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich.

Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: Hartmannsdorf und Kraftsdorf. Die Standorte in Hartmannsdorf und Kraftsdorf dienen zudem der Versorgung entlang der Autobahn A4 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Thüringen-Ost.

Die Telekom betreibt im Landkreis Greiz nach der Mitteilung jetzt 54 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liege bei rund 98 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 14 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an elf Funkmasten Erweiterungen mit LTE oder 5G geplant.

Die Bundeswehr stellt sich in Altenburg vor

Am Donnerstag, dem 20. Juni, von 9 bis 15 Uhr findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Altenburg ein Beratungstag zu Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr statt. In Einzelgesprächen erhalten Interessierte sowohl Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten als auch zu den Beamtenlaufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst bei der Bundeswehr.

Heimatverein in Pausa feiert mit Sommerfest 30-Jähriges

Mit Akrobatik, Gesang und Blasmusik, feiert der Pausaer Heimatverein am Samstag, 15. Juni, seinen 30. Geburtstag. Zum Sommerfest wird ab 14 Uhr ins Heimateck am Neumarkt 3a eingeladen.

Orgelnacht in Reichenbach

Am Freitag, dem 14. Juni, beginnt um 20 Uhr in der Peter-Paul-Kirche die Reichenbacher Orgelnacht. Unter dem Motto „Nordlicht“ erklingt in diesem Jahr Musik aus Skandinavien. Versprochen wird eine musikalische Entdeckungsreise in die nordische Musik von E. Grieg bis in die Gegenwart mit Orchester, Chor, Orgel, Band.

Eröffnet wird die Orgelnacht um 20 Uhr von der schwedischen Organistin Katharina Hieke sowie der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach unter der Leitung von Andreas Kamprad. Es erklingen Orchester- und Orgelwerke von Wilhelm Gade, Edward Grieg, Karl Nielsen und Jean Sibelius. Im weiteren Verlauf des Abends wird die schwedische Organistin auch mit Volksliedbearbeitungen aus ihrer Heimat an der Orgel zu hören sein. Der zweite Teil der Reichenbacher Orgelnacht wird in der Trinitatiskirche ab 21.30 Uhr stattfinden. Auf dem Weg dahin erklingt Straßenmusik, gespielt von den Bläsern des Posaunenchores. Auf eine energiegeladene Reise durch die Tanzmusik Skandinaviens laden die drei Musiker die Regensburger Band „Sväng“ auf so zauberhaften Instrumenten wie Nyckelharpa, Cister und fünfsaitigem Cello ein.

Der Reichenbacher Vocalkreis wird ab 22.20 Uhr skandinavische Chormusik des 20./21. Jahrhunderts musizieren, deren Bandbreite von zartesten Klangfarben über große Expressivität bis zu ursprünglicher, skandinavischer Liebes- und Lebensfreude reicht. Gegen 23.15 Uhr wolllen die jugendlichen Sänger von „Sounds of Joy“ mit Gospels und Worship Songs die Kirche und das Publikum grooven lassen. Gegen Mitternacht erklingt noch einmal die „Königin der Instrumente“ zum Abschluss der Reichenbacher Orgelnacht.

Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene, sieben für Schüler und Studenten.