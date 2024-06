Greiz. Am Freitag, 14. Juni, startet das Park- und Schlossfest in Greiz, das größte Stadtfest im Landkreis. Das erwartet die Gäste an den drei Tagen.

Das größte Stadtfest im Landkreis Greiz ist das Park- und Schlossfest, das ab Freitag, 14. Juni, wieder stattfindet und jedes Jahr tausende Menschen in die Stadt und auf die Straßen lockt. Wir haben für Sie einmal ins Programm der drei Festtage geschaut und die Höhepunkte des bunten Treibens herausgesucht. Hier sind sie:

Das Programm zum Greizer Park- und Schlossfest am Freitag, 14. Juni

Das Park- und Schlossfest beginnt am Freitag, 14. Juni, um 15 Uhr. Auf dem von-Westernhagen-Platz steht der Rummel bereit. Der Lions Club baut in der Baderei seinen Biergarten auf, vor der Sparkasse und auf der Friedensbrücke gibt es unter anderem neue Automodelle zu sehen und man kann mit dem Krankorb in luftige Höhen aufsteigen. Auch auf dem Puschkinplatz gibt es neuste Automodelle, rund um Burgplatz und Alte Wache gibt es eine Händlermeile. Im Schlossgarten steht der Abenteuer- und Erlebnisplatz mit Bungee-Trampolin, Kinderkarussell, Riesenrutsche und mehr für die jungen Gäste bereit.

Der Rummel auf dem von-Westernhagen-Platz (Archivfoto). © Tobias Schubert | Tobias Schubert

Die offizielle Eröffnung des Stadtfests steht dann ab 19.30 Uhr auf der Bühne im Schlossgarten an. Der Greizer Fanfarenzug mit seiner Gruppe Drum‘n‘Beats machen den Auftakt, bevor der Greizer Bürgermeister, Alexander Schulze (parteilos/CDU-Gemeinsam für Greiz), mit dem Anstich des Freibierfasses der Greizer Brauerei den offiziellen Startschuss für das Festwochenende gibt. Danach rocken, wie schon im vergangenen Jahr, die Bandmitglieder von Spur 13 bis in die Nacht.

Das Programm am Samstag, 15. Juni

Am Samstag, 15. Juni, startet das Park- und Schlossfest schon früh mit dem Böllerschießen der Schützengesellschaft Greiz vom Oberen Schloss um 8 Uhr. Der Festbetrieb startet dann um 10 Uhr und fügt den Höhepunkten vom Freitag noch einiges hinzu. Pünktlich mit dem Start um 10 Uhr soll auch der 27. Greizer Festtaler auf dem Kirchplatz angeprägt werden, ihn ziert diesmal ein Motiv des Schwimmclubs Greiz zu dessen 100. Jubiläum. Ebenfalls auf dem Kirchplatz präsentieren sich laut Programmheft der Töpfer Ralf Naundorf aus Waldhaus und der Thüringen Forst. Der Bereich Thomasstraße/Am Puschkinplatz wird zur Blaulichtmeile unter anderem mit der Feuerwehr Greiz, der Rettungsambulanz Greiz, der Polizeiinspektion, dem Roten Kreuz oder dem technischen Hilfswerk.

Auch 2024 wird wieder ein Festtaler geprägt (Archivfoto). © Tobias Schubert | Tobias Schubert

Auf der Bühne im Schlossgarten gibt es ab 12.30 Uhr Show-Darbietungen von verschiedenen Greizer Vereinen. Im Unteren Schloss startet um 13 Uhr das Musikschulfest unter anderem mit den Tänzern von „tanz(un)art“, ab 20 Uhr wollen dann Lehrkräfte und Sängerinnen der Musikschule mit „Sing & Swing“ die Gäste unterhalten. Eine Führung durch den Greizer Park, organisiert von der Tourist-Information, startet um 14 Uhr am Unteren Schloss.

Den Festtag beschließen die „Fetzentaler“ ab 20 Uhr mit einem Konzert auf der Schlossgartenbühne.

Das Programm am Sonntag, 16. Juni

Wie schon an den vergangenen beiden Tagen wartet auch der Sonntag nach dem Start mit dem Böllerschießen wieder mit einem bunten Treiben auf. Den musikalischen Auftakt übernehmen ab 10 Uhr die Bärendorfer Musikanten im Schlossgarten. Ab 13 Uhr startet der nächste Höhepunkt: Der Festumzug von der Neustadt in die Altstadt mit rund 65 Bildern wird voraussichtlich wieder tausende Besucher anlocken.

Tausende säumten beim Festumzug im vergangenen Jahr die Straßen in Greiz. © Tobias Schubert | Tobias Schubert

Im Anschluss, ab 15 Uhr, geht es im Schlossgarten weiter, wo sich die Lucky Line Dancers, die Samba-Percussion-Gruppe des Kirchenkreises und die Tanzgruppe der Partnerstadt Rokycany präsentieren. Außerdem sollen die drei schönsten Bilder des Festumzugs prämiert werden. Die „Rockpiraten“ sorgen ab 18 Uhr für Stimmung, bevor das Park- und Schlossfest circa 22.30 Uhr mit dem großen Musikfeuerwerk endet.

Busverkehr zum Park- und Schlossfest

Weil der Puschkinplatz in Greiz aufgrund der Auf- und Abbauarbeiten und des Festes bereits ab Donnerstag, 13. Juni, und bis Montag, 17. Juni, nicht von Bussen angefahren werden kann, ändert die PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz die Haltestelle. Sie bittet Fahrgäste, die Haltestellen Rathenauplatz, Vogtlandhalle oder Bruno-Bergner-Straße zu nutzen.

Zudem teilt sie mit, dass aufgrund des Festumzugs am Sonntag, 16. Juni, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr kein Bus im Stadtverkehr Greiz verkehren kann.

Dafür werden von Freitag bis Sonntag zusätzliche Busse angeboten.

Am Freitag: 22.19 Uhr ab Rathenauplatz nach Reißberg – Pohlitz – Schönfeld – Irchwitz, 22.58 Uhr ab Vogtlandhalle nach Obergrochlitz – Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla, 23.47 Uhr ab Vogtlandhalle nach Reißberg – Pohlitz – Schönfeld – Irchwitz, 00.21 Uhr ab Vogtlandhalle nach Rothenthal – Dölau – Sachswitz – Elsterberg, 0.45 Uhr ab Vogtlandhalle nach Obergrochlitz – Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla.

Am Samstag: 22.19 Uhr ab Rathenauplatz nach Reißberg – Pohlitz – Schönfeld – Irchwitz, 22.58 Uhr ab Vogtlandhalle nach Obergrochlitz – Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla, 23.57 Uhr ab Vogtlandhalle nach Reißberg – Pohlitz – Schönfeld – Irchwitz, 0.31 Uhr ab Vogtlandhalle nach Rothenthal – Dölau – Sachswitz – Elsterberg, 0.55 Uhr ab Vogtlandhalle nach Obergrochlitz – Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla.

Am Sonntag: 23.17 Uhr ab Rathenauplatz nach Reißberg – Pohlitz – Schönfeld – Irchwitz, 23.52 Uhr ab Vogtlandhalle nach Obergrochlitz – Moschwitz – Untergrochlitz – Gommla.