Langenwetzendorf. Ein Hund wurde im Landkreis Greiz von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Polizei fand am Mittwochmorgen in der Greizer Straße in Langenwetzendorf ein schwer verletzten Hund auf der Straße liegen. Zeugen hatten die Beamten informiert. Das Tier wurde wohl laut Spurenlage mehrere hundert Meter von einem Fahrzeug mitgeschliffen und liegengelassen. Ein Tierarzt musste den Hund einschläfern.

Die Polizei Greiz ermittelt nunmehr wegen Unfallflucht und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gegen unbekannt. Für sachdienliche Hinweise zum Unfall bittet die Polizei Greiz um Zeugenhinweise unter Angabe der Bezugsnummer 0150879/2024.

