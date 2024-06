Kreis Greiz. Die Sommerferien stehen vor der Tür und die Freibäder im Kreis Greiz haben bald Hochsaison. Hier stellen wir Ihnen die Freibäder vor.

Bald ist es wieder so weit. Am 20. Juni beginnen in Thüringen die Sommerferien und damit auch der Ansturm auf das kühle Nass in den Sommerbädern des Landkreises Greiz. Wir haben für Sie die Bäder der Region näher unter die Lupe genommen und für sie zusammen getragen.

Greiz: Ein Sommerbad mit 100-jähriger Tradition

In der reizvollen Landschaft des Aubachtales liegt das Greizer Sommerbad. Auf einer Liegefläche von circa 3000 Quadratmetern findet jeder ein Plätzchen. Die alten Bäume auf der Wiese spenden an heißen Tagen ausreichend Schatten – oder man mietet sich einen Strandkorb. Das familienfreundliche Bad hat eine 60 Meter lange Riesenrutsche, durch die man mit Karacho in das 50 Meter lange Schwimmbecken rutschen kann. Für die Kleinen gibt es ein Planschbecken mit Kinderrutsche und einen Matsch-Platz. Außerdem vorhanden sind ein Volleyballplatz, ein Kiosk, ein Caravanplatz mit 16 Stellplätzen. Am 24. und 25. August wird der 100-jährige Geburtstag des Bades gefeiert.

Das Sommerbad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Preise: Erwachsene drei Euro, Kinder zwei. Bis zum dritten Lebensjahr ist der Eintritt frei.

Hohenleuben: Ein kleines Waldbad mit besonderem Charme

Das Waldbad in Hohenleuben, macht seinem Namen alle Ehre. Mit Blick auf den Wald kann man dort in einem 50-Meter-Schwimmbecken mit Sprungbrett seine Bahnen ziehen. Ein Nichtschwimmer und Planschbecken sind genauso vorhanden, wie eine großzügige Liegewiese und ein Volleyballplatz. Am Eröffnungstag, Samstag, dem 15. Juni, gibt es ab 19 Uhr Live-Musik mit Ralf Dietsch. Im August gibt es für Kinder ein Neptunfest. Am 7. September schließt das Bad mit dem Summerfreeze. Am 21. September wird dann noch einmal das Bad für Hunde geöffnet.

Das Waldbad öffnet von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 20 Uhr oder ab um 10 Uhr an Wochenenden und in den Schulferien. Preise: Erwachsene vier Euro, Kinder drei.

Das Waldbad in Hohenleuben ist ein Kleinod unter den Bädern im Kreis Greiz. © Funkemedien Thüringen | Sabine Maria Schoeneich

Sommerbad Teichwolframsdorf: Das Bad für Sportliche

Das familienfreundliche Bad bietet neben dem großzügigen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich mit einer 39 Meter langen Wasserrutsche und Wasserspeier so einiges für Sportbegeisterte. Im Bad gibt es zwei Beachvolleyballplätze und einen Basketballplatz. Zwei Tischtennisplätze runden das Angebot ab. Die kleinen Besucher können sich im Planschbecken, auf dem Klettergerüst und auf der Schaukel austoben. Eine 5000 Quadratmeter große Liegefläche sorgt für Ruheplätze. Einen Imbiss gibt es auch.

Das erste Mal findet das Heimathafen-Open-Air-Konzert statt. Da wird in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni im Sommerbad durchgefeiert. Am 20. Juli findet dann zum 40. Jubiläum des Teichwolframsdorfer Karnevalsclubs ein Sommerfest statt.

Geöffnet hat das Bad bis zum 31. August täglich von 10 bis 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene vier Euro, Kinder 2,50 Euro.

Das Sommerbad Teichwolframsdorf bietet viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen (Archivfoto). © Tobias Schubert | Tobias Schubert

Freibad Weida: Auch an kälteren Tagen eine gute Wahl

Gleich neben dem Campingplatz liegt das Freibad mit einem beheizten Schwimmer-, Plansch- und Erlebnisbecken. Wasserpilz, Strömungskanal und Wasserspeier sorgen für den Spaß im nassen Element. Riesen- und Elefantenrutsche sorgen für Spaß, die Whirl-Liegen für Entspannung. Sportliche Menschen freuen sich über Beachvolleyballplatz, Tischtennis, Tischfußball und Erlebnisspielplatz. Das zweite Weidaer Beachfestival findet am 9. und 10. August mit Beachvolleyball um den PI-Ceramic-Cup, Familienfest und Nachtbaden statt.

Öffnungszeiten: von 9 bis 19 Uhr, in der Nachsaison ab September von 11 bis 18 Uhr. Preise: Erwachsene 4,50 Euro und Kinder 3,50 Euro. Ab 17 Uhr kostet der Eintritt einen Euro weniger, Kinder bis drei Jahren zahlen nichts.

In Weida kann man auch an kühleren Sommertagen getrost baden gehen, da die Wasserbecken beheizt werden. © Funkemedien Thüringen | Sabine Maria Schoeneich

Freibad Bad Köstritz: Das Bad für Aktive

Das Freibad Bad Köstritz bietet jede Menge Badespaß. Anziehungspunkt ist das beheizbare Schwimmbecken mit seiner 25 Meter Bahn. Für Kinder gibt es ein Nichtschwimmerbecken mit Wasserpilz und Rutsche. Das Freizeitbecken ist mit Breitwasserrutsche, Wasserkanone und Wasserpilz ausgestattet. Für Sport Begeisterte sind eine Beachvolleyball- und Beach-Soccer-Anlage vorhanden.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder drei.

Im Freibad Bad Köstritz können sich nicht nur Kinder so richtig austoben. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Naturfreibad Triebes: Badespaß mit Wasser aus dem Mehlabach

Auf 3600 Quadratmetern kommen „Wasserratten“ im Naturbad Triebes voll auf ihre Kosten. Wer es sportlich mag, kann im Bad Tischtennis oder Beachvolleyball spielen. Für die kleinen Badegäste ist eine Wasserrutsche und ein Spielplatz da. Im Eintrittspreis ist das Benutzen des Ruderbootes und der zwei Stand-up-Paddel enthalten. Vom 24. bis 28. Juni findet von 10 bis 16 Uhr ein Schwimmkurs statt. Anmeldungen unter der Telefonnummer: 03622/51 860 (Kosten: 150 Euro).

Eintrittspreise: Erwachsene drei Euro, Kinder zwei.

Wer kein gechlortes Wasser beim Schwimmen mag, der ist im Naturbad Triebes richtig. © Funke Mediengruppe Thüringen | Conni Winkler

Naturbad Münchenbernsdorf: Ein Badeort für Nostalgiker

Bereits im 18. Jahrhundert badeten die Menschen im Mahlteich, dem heutigen Naturbad Münchenbernsdorf. Inzwischen hat sich daraus ein modernes Bad in idyllischer Lage entwickelt. Es bietet einen Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich mit Wasserrutsche, großer Liegewiese und Volleyballplatz. Drei Ruderboote können ausgeliehen werden.

Eintrittspreis: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren zwei Euro.

Das Nichtschwimmerbecken in Münchenbernsdorf ist mit einer kleinen Rutsche für die Kinder ausgestattet. © Funke Medien Thüringen | Peter Michaelis

Standbad am Zeulenrodaer Meer: Ideal für Familien und beeinträchtigte Menschen

Das Strandbad am Zeulenrodaer Meer bietet behindertengerechte Umkleide- und Sanitäranlagen mit Toiletten und Duschen. Das Gelände des Strandbades Zeulenroda, der Promenadenweg, sowie alle Einrichtungen inklusive Wasserzugang sind barrierefrei. Für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung verleiht das Tourismuszentrum einen Baderollstuhl. Zusätzlich können den Gästen leihweise Leichtrollstühle und Rollatoren zur Verfügung gestellt werden.

Große Liegewiese, Spiel- und Matschspielplatz mit Kletterkarpfen Karli, Trampolinflächen, ein Volleyballfeld und Tischtennisanlagen sind weitere Höhepunkte. Das Strandbad Zeulenroda ist eine Badestelle ohne Aufsichts- und Rettungspersonal direkt am Zeulenrodaer Meer gelegen. Nur zu bestimmten Zeiten ist die Wasserwacht des DRK vor Ort, vornehmlich am Wochenende und in den Ferien.

Sommerbad Langenwetzendorf: Saniert in die neue Saison zum Ferienbeginn

Das Sommerbad Langenwetzendorf öffnet am Freitag, dem 21. Juni, saniert in die Freibad-Saison. Das neue Bad hat eine große Rutsche, ein Schwimmbecken mit 50 Meter langen Bahnen und einem Nichtschwimmerbecken mit zwei Wasserfontänen für die jüngsten Besucher. In dem 420 Quadratmeter großen Becken für Nichtschwimmer kann man auch Wasservolleyball spielen, auch Tischtennis und Volleyball sind möglich. Ende August gibt es ein Neptun-Fest.

Das Bad hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsenen zahlen vier Euro, Kinder drei Euro Eintritt.

Das Sommerbad in Langenwetzendorf startet frisch saniert in die neue Badesaison. © Funkemedien Thüringen | Sabine Maria Schoeneich

Sommerbad Ronneburg: Ein Bad Mitten in der Sanierung

Zurzeit werden die Pumpen und die Elektrik im Sommerbad Ronneburg ausgetauscht. Daher ist das Bad derzeit geschlossen.